Похитителя отправили под арест

Суд отправил под стражу на два месяца челябинца Владимира Ческидова, которого обвиняют сразу по трем статьям — в похищении, убийстве и изнасиловании. По версии следствия, он 14 лет держал в плену девушку, а также следователи установили его причастность к убийству женщины, которое произошло 12 лет назад. Кроме того, обвинение в похищении предъявлено его матери Валентине Ческидовой, которая на протяжении всех лет жила вместе с ним в доме, где удерживались женщины. Ее суд арестовывать не стал, отказав следователю в соответствующем ходатайстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Владимир Ческидов держал потерпевшую в комнате, запертой на навесной замок

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ По версии следствия, Владимир Ческидов держал потерпевшую в комнате, запертой на навесной замок

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Основного обвиняемого по делу в СМИ и социальных сетях уже сравнивают с так называемым скопинским маньяком, в 2000 году похитившим двух девушек и державшим их в плену четыре года. Однако пленница Владимира Ческидова Екатерина взаперти пробыла намного дольше — 14 лет. По версии следствия, в 2009 году обвиняемый познакомился с девушкой, которой на тот момент было 19, и под предлогом распития спиртного привез ее в свой частный дом, где и удерживал до последнего времени.

30 июля Ческидов напился и стал агрессивно себя вести, в том числе в отношении матери. Та вызвала медиков. «После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение», сообщают в региональном управлении СК. При этом он не успел запереть на навесной замок дверь в комнату, где удерживалась пленница, благодаря этому девушке удалось выбраться из плена, добраться до дома, где жила ее сестра, после чего та вызвала полицию.

Расследование взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления по Челябинской области Петра Решетникова доклад по двум уголовным делам. Второе возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), информируют в СК.

При расследовании дела о похищении была установлена причастность Владимира Ческидова к совершению убийства женщины в 2011 году.

Telegram-канал Baza сообщал, что об убийстве следователям рассказала потерпевшая. Хозяин дома знакомил ее со своей якобы женой, но та позже сообщила ей, что он обманывает и она тоже находится у Ческидова не по своей воле. В отличие от Екатерины, которую он держал взаперти в комнате, вторая женщина жила в сарае. Однажды она попыталась позвать на помощь, и обвиняемый убил ее несколькими ударами ножом. «После совершения преступления мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома»,— говорится в сообщении СК.

Большая часть судебного заседания по избранию меры пресечения Владимиру и Валентине Ческидовым была закрыта для представителей СМИ, которым разрешили присутствовать только на оглашении решения. Об этом ходатайствовал следователь, заявивший, что «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство», поскольку Ческидова обвиняют в том числе в половом преступлении.

На вопрос, не возражает ли он против закрытого заседания, Владимир Ческидов ответил: «Нет, не возражаю», а его мать отвечала более развернуто: «Я не хочу этого. Кто хочет, чтобы тебя снимали, да, как преступницу? Никто не хочет. Но говорят, от тюрьмы и от сумы никогда не отказывайся».

До того как адвокат Владимира Ческидова сказала: «Владимир Николаевич, не отвечаем на вопросы прессы», обвиняемый успел сказать журналистам, что «наверное» признает вину в совершенных преступлениях. Правда, когда ему задали уточняющий вопрос, насиловал ли он девушку, мужчина сказал: «Нет».

Владимиру Ческидову 51 год. В поселке Смолино, где он держал пленниц, мужчина жил с самого детства. Он официально женат, но живет с матерью. Нигде не работает, имеет погашенную судимость за разбой. Валентине Ческидовой 72 года, ранее не судима. Пять лет назад овдовела. Работала фельдшером в акушерском отделении, сейчас на пенсии.

В отличие от Владимира Ческидова, которого арестовали на два месяца, суд решил его мать под стражу не брать и отказал следователю в аресте. Выйдя из суда, она сказала журналистам, что потерпевшая, которая жила у них в доме 14 лет, «пристроилась» к ее сыну и жила «как королева».

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала, что с Екатериной проводится реабилитационная работа. Она также попросила журналистов не искать встречи с потерпевшей. «Совместно со всеми службами принимаются меры, направленные на то, чтобы девушка почувствовала себя в безопасности, а главное, имела возможность восстановиться и жить дальше»,— написала на странице во «ВКонтакте» челябинский омбудсмен. Она подчеркнула, что все необходимые вопросы оперативно прорабатываются, а потерпевшей сейчас нужен покой и общение только со специалистами, которые помогут ей справиться с последствиями многолетнего стресса.

«Я прошу журналистов поставить человечность выше профессионального интереса и не искать встречи с ней. Впереди — предварительное следствие и суд, они потребуют от нее нечеловеческих сил и мужества, давайте не будем ее лишать их, ведь они ей очень нужны», — написала Юлия Сударенко.

Артур Якушко