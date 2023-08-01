Бывший Twitter обиделся на критику

Компания Илона Маска X Corp. (бывшая Twitter) подала в суд на Центр по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH), обвинив эту НКО в ложных заявлениях о том, будто «соцсеть переполнена вредным контентом». Как сообщает Bloomberg, иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знак «X» на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско

Фото: Noah Berger / AP Знак «X» на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско

Фото: Noah Berger / AP

Британская некоммерческая организация CCDH, имеющая офисы в Лондоне и Вашингтоне, занимается исследованиями в области распространения в интернете дезинформации и публикаций, возбуждающих ненависть, и призывает большие технологические корпорации не предоставлять услуги тем лицам и структурам, которые распространяют подобного контента через соцсети. CCDH регулярно исследовала контент на платформе Twitter с тех пор, как она была приобретена Илоном Маском. По оценкам НКО, за это время объем контента, пропагандирующего ненависть, вырос.

Согласно одному из исследований CCDH, Twitter не предпринимает никаких действий в отношении 99% из 100 верифицированных аккаунтов (с голубой галочкой), «распространяющих ненависть».

Адвокаты Илона Маска направили в адрес CCDH и ее главы Имрана Ахмеда письмо, обвинив НКО в публикации материалов, содержащих «провокационные, оскорбительные и ложные или вводящие в заблуждение утверждения о Twitter». На это в CCDH ответили, что такое письмо — это попытка «запугать тех, у кого достает смелости выступать против подстрекательства, высказываний, возбуждающих ненависть, и вредного онлайн-контента».

В поданном после этого обмена обвинениями иске X Corp. утверждает, что CCDH незаконно «ковыряется» в серверах платформы, выуживая неоднозначные публикации в «рамках кампании запугивания, нацеленной на то, чтобы отвадить рекламодателей».

С момента покупки Twitter Илоном Маском доходы от рекламы на платформе упали на 50%.

В своем иске X Corp. добивается денежной компенсации (размер ее не уточняется) и судебного запрета для CCDH на доступ к данным платформы.

Как сообщает Financial Times, CCDH отказалась комментировать поданный против нее иск, однако отметила, что не получает финансирования от технологических компаний.

Алена Миклашевская