Водоканал продлит работу фонтанов в центре Петербурга

В конце июля работа фонтанов в центральной части Санкт-Петербурга будет продлена. Об этом сообщил городской Водоканал в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В частности, с 26 по 31 июля фонтаны на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду будут находиться в рабочем режиме до 2 часов ночи.
В августе все петербургские фонтаны вернутся к прежнему графику работы и будут функционировать до 22:00.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории СПбГУ появится площадь Универсантов с фонтаном.