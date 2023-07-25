Водоканал продлит работу фонтанов в центре Петербурга

В конце июля работа фонтанов в центральной части Санкт-Петербурга будет продлена. Об этом сообщил городской Водоканал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В частности, с 26 по 31 июля фонтаны на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду будут находиться в рабочем режиме до 2 часов ночи.

В августе все петербургские фонтаны вернутся к прежнему графику работы и будут функционировать до 22:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории СПбГУ появится площадь Универсантов с фонтаном.

Елизавета Горовая

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