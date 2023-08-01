Мировой автопром оправился от пандемии

Во вторник свой финансовый отчет по итогам второго квартала представил последний крупный автомобильный концерн — Toyota. Японская компания вновь опередила всех конкурентов по объемам продаж, а также отчиталась о рекордной квартальной прибыли. Отчетность японского производителя стала последним штрихом общей картины восстановления мирового автопрома, который, похоже, окончательно оправился от последствий пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Прибыль японского автоконцерна Toyota Motor по итогам первого квартала 2024 финансового года (апрель-июнь 2023 года) составила 1,3 трлн иен ($9 млрд). Это не просто на 75% больше, чем в прошлом году, но и новый квартальный рекорд для компании.

Как отмечается в отчете Toyota (.pdf), компании удалось значительно нарастить продажи во всех регионах благодаря наращиванию темпов производства и преодолению дефицита полупроводников, который наблюдался на рынке с осени 2020 года. Правда, отмечает компания, некоторым клиентам все еще приходится ждать поставки купленного автомобиля. Но с этим японский производитель намерен разобраться в ближайшей перспективе.

«Мы столкнулись со многими проблемами, в том числе из-за COVID-19 и производственных проблем из-за ограниченных поставок полупроводников, но результаты отражают усилия каждого нашего сотрудника… и то, что созданная структура управления и прибыли оказалась устойчива к кризисам»,— говорится в отчете Toyota. За минувший квартал японской компании удалось продать 2,3 млн автомобилей, 34,2% из которых — электрические (включая гибридные авто). Годом ранее компания продала 2 млн автомобилей. А за первое полугодие 2023 года — 5,42 млн.

Это позволило японской компании в очередной раз стать мировым лидером по продажам, оставив позади своего главного конкурента — Volkswagen Group.

Германский автоконцерн по итогам полугодия продал 4,37 млн авто, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на рост выручки на 18,2%, до €156 млрд, VW стал единственным крупным мировым автопроизводителем, который по итогам второго квартала года отчитался о падении чистой прибыли на 3,1%, а по итогам полугодия — на 20%, до €8,5 млрд.

Проблемы VW связаны прежде всего с потерей китайского рынка — крупнейшего в мире, на котором германский концерн долгое время занимал лидирующее положение.

С постепенным же переходом автопрома на электромобили доля VW в Китае начала стремительно снижаться. Теперь на этом рынке царствуют BYD и Tesla, чьи автомобили занимают первые шесть строчек в списке самых продаваемых по итогам первой половины 2023 года. Lavida от VW идет лишь седьмой, а объем ее продаж упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Marklines.

Германский производитель пытается исправить положение, объявив о сотрудничестве с местной Xpeng в рамках выпуска электромобилей. Но их первый совместный продукт поступит на рынок не раньше 2026 года.

У других европейских производителей дела идут значительно лучше. Так, например, Renault Group установила собственный рекорд прибыли по итогам полугодия — €2,1 млрд, а выручка группы выросла на 27,3%, до €26,8 млрд.

Французскому концерну удалось добиться этого прежде всего за счет роста продаж титульного бренда (на 12% по сравнению с первой половиной 2022 года), который сейчас занимает второе место по количеству проданных автомобилей в Европе — более 500 тыс.

Stellantis отчиталась о росте выручки на 12%, до €98,4 млрд благодаря росту количества проданных автомобилей и цен на них. А прибыль концерна по итогам полугодия достигла €10,9 млрд, что сразу на 37% выше, чем годом ранее.

О росте продаж и выручке отчитываются и люксовые производители — Mercedes-Benz, BMW Group, Aston Martin и Porsche.

Наконец, авторынок США восстанавливается куда быстрее, чем предполагали аналитики. За первое полугодие здесь было продано порядка 7,7 млн автомобилей, что на 13% больше, чем в 2022 году. А потому американские производители тоже отчитываются о росте выручки и прибыли. Так, General Motors заявила, что ее выручка по итогам полугодия выросла на 18%, а чистая прибыль — на 7%. Аналогичные показатели Ford Motor (.pdf) выросли на 16% и 6% соответственно.

Кирилл Сарханянц