X5 Group выкупает сеть «Виктория»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры X5 Group ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о приобретении всего бизнеса ООО «Виктория Балтия», управляющей торговой сетью «Виктория». В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, поскольку в этом городе доля рынка у X5 Group достигает положенных законом 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Супермаркет «Виктория» на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Супермаркет «Виктория» на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров, но в 2021 году собственники «Дикси» продали бизнес «Магниту» за 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась в Mercury Retail Group, который развивает также сети «Красное & белое» и «Бристоль». В ноябре прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство неназванного лица о приобретении 37,25% в ООО «Виктория Балтия».

Как ранее сообщал «Ъ», им стал Николай Тяка, партнер Игоря Кесаева, которому тот переуступил свою долю в сети. При этом 45% в компании получил Сергей Студенников, 7,69% — Сергей Кациев. Совместно с Игорем Кесаевым они владели Mercury Retail Group Ltd., которой принадлежала «Виктория Балтия».