«Виктория» сменила участников

Как обнаружил “Ъ”, совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев переуступил свою долю в сети супермаркетов «Виктория» своему партнеру Николаю Тяке. При этом господин Кесаев пока сохранил доли в сетях алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Эксперты считают, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с санкциями ЕС в отношении бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Партнер сооснователя ГК «Меркурий» Игоря Кесаева по компании в сфере недвижимости «Меркурий Пропертиз» Николай Тяка стал владельцем 37,25% ООО «Виктория Балтия», управляющего розничной сетью «Виктория». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 28 октября, обнаружил “Ъ”. Еще 45% в компании получил Сергей Студенников, 7,69% — Сергей Кациев. Совместно с господином Кесаевым они владели кипрской Mercury Retail Group Ltd., которой ранее принадлежала «Виктория Балтия».

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство неназванного лица о приобретении 37,25% в «Виктория Балтия», что соответствует доле господина Тяки. Представитель Игоря Кесаева отказался от комментариев, связаться с Николаем Тякой не удалось.

В сеть «Виктория» входит около 46 супермаркетов, 33 магазина у дома «Виктория Квартал», 12 дискаунтеров «Дешево» и один гипермаркет мелкооптовой торговли КЭШ в Москве, Московской и Калининградской областях, говорится на сайте группы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Виктория Балтия» в 2021 году составила 39,6 млрд руб., чистая прибыль — 54,7 млн руб.

Ранее «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров. В 2021 году собственники «Дикси» продали более 2,4 тыс. одноименных магазинов «Магниту» за 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась в периметре Mercury Retail Group. Кроме того, компания управляла сетями алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль».

Осенью 2022 года владельцы Mercury Retail Group начали переводить бизнес в российскую юрисдикцию. В операционных компаниях «Красное & белое» и «Бристоль» Сергей Студенников получил 45%, Игорь Кесаев — 37,25%, а Сергей Кациев — 7,69%, следует из ЕГРЮЛ.

Источник “Ъ” на рынке считает, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с введением в апреле 2022 года санкций ЕС в отношении Игоря Кесаева и его стремлением дистанцироваться от «Виктории». Николай Тяка также известен как основной владелец «Интернэшнл Тобакко Групп» и «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» — бывших российских структур британского табачного концерна Imperial Brands, покупателями которых источники “Ъ” ранее называли структуры основанного господином Кесаевым табачного дистрибутора «Мегаполис».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что Mercury Retail Group сегодня фокусируется на развитии торговых сетей «Красное & белое» и «Бристоль». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что «Виктория» может быть нестратегическим активом для бенефициаров Mercury. Он не исключает вариант с продажей торговой сети, как это было в случае с «Дикси». Господин Бурмистров оценивает розничный бизнес и объекты недвижимости «Виктории» в 8–10 млрд руб. Источник “Ъ” на рынке слышал про возможность продажи «Виктории», но отмечает, что смена собственников может быть не связана с этими планами.

Санкционное лицо может выйти из капитала компании для дальнейшей продажи своей доли, говорит руководитель группы международных проектов Vegas Lex Наталия Абцешко. Также, по ее словам, санкционный статус контролирующего лица компании может иметь принципиальное значение для некоторых поставщиков или дистрибуторов. Руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева также предполагает, что для компании может быть важно оградить бизнес от санкционных рисков, особенно при наличии закупок у зарубежных партнеров.

Михаил Бурмистров говорит о непростой ситуации для ритейлеров, развивающих супермаркеты, так как они могут стать убыточными. По его мнению, причина — в возможном снижении выручки из-за падения трафика в условиях эмиграции части платежеспособного населения.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев