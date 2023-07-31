Защита перешла в обвинение

В Нижегородском райсуде в качестве свидетеля допросили адвоката Дамира Хусиянова, написавшего заявление на бывшего заместителя директора по безопасности стадиона «Нижний Новгород» Владимира Силякова. Последний обвиняется в получении 11 млн руб. взяток от своего бывшего охранного агентства и клининговой компании матери адвоката. Обе организации оказывали услуги спортивной арене. Господин Хусиянов утверждал, что обвиняемый Силяков брал деньги за общее покровительство и доступ работников клининговой компании — гастарбайтеров на стадион, бравируя своими связями в областной «Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Защита Владимира Силякова считает, что адвокат Хусиянов был его негласным бизнес-партнером, вместе они получали доход от контрактов на стадионе, а когда ими заинтересовались силовики, один партнер оговорил второго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Силяков отрицает получение взяток от обслуживавших стадион организаций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Владимир Силяков отрицает получение взяток от обслуживавших стадион организаций

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде продолжается допрос свидетелей по уголовному делу бывшего заместителя директора по безопасности стадиона «Нижний Новгород» Владимира Силякова. Ему инкриминировали получение взяток на 11,3 млн руб. от представителей клининговой компании «АТК 211» и охранного агентства «Скорпион». Эти компании оказывали услуги футбольной арене по договорам с областным госучреждением «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» (ее филиалом является стадион).

По материалам дела, 7 млн руб. за общее покровительство Владимир Силяков получил на счет своего ИП от директора «Скорпиона» — обвиняемый был соучредителем и руководителем этого ЧОПа до трудоустройства на стадион. Позже доля в охранном агентстве была перерегистрирована на племянницу Силякова. Еще 3 млн руб. взятки ему передал адвокат Дамир Хусиянов.

Обвинение предполагает, что на полученные коррупционным способом деньги Владимир Силяков купил квартиру и парковочное место в ЖК «Маршал град».

На суде адвоката Хусиянова допросили свидетелем обвинения. Из его показаний следовало, что с Владимиром Силяковым он познакомились в 2017 году, когда в Кстове защищал его по обвинению в краже денег из портмоне, забытого посетителем на автозаправке (дело было прекращено за примирением с потерпевшим).

Дамир Хусиянов рассказал, что затем помогал Владимиру Силякову с оформлением соглашений «Скорпиона» об охране различных объектов. Кроме того, зарегистрированное на мать адвоката Аминю Хусиянову ООО «Персона консалт групп» оказывало консалтинговые и бухгалтерские услуги «Скорпиону». Матери адвоката принадлежала и компания «АТК 211», проводившая в 2019 году уборку футбольного стадиона по контракту с Дирекцией стоимостью 10,8 млн руб.. По словам свидетеля, Владимир Силяков сам предложил ему работать на стадионе и познакомил с руководством Дирекции, фактически обеспечив заключение договоров с клининговой компанией.

ООО «АТК 211» получило контракт на уборку стадиона и в 2020 году, а Владимир Силяков стал требовать деньги, ссылаясь на свои связи в руководстве Дирекции и правоохранительных органах, рассказал свидетель. Дамир Хусиянов добавил, что подсудимый, фактически продолжавший руководить охраной «Скорпиона», мог распорядиться не пускать на стадион уборщиков и технику, мотивировав это требованиями безопасности. Поскольку многие работники «АТК 211» были гражданами стран ближнего зарубежья, формально им было сложно оказаться на объекте первого уровня антитеррористической защищенности.

При этом прибыль клининговой компании зависела от количества осадков и проводимых на стадионе мероприятий, числа работников, а оплата перечислялась с месячной задержкой, пояснил свидетель. Узнавая о перечислении средств за уборку, Владимир Силяков требовал отчеты о проделанной работе и, исходя из сметы, определял размер взятки, которую перечисляли на счет его ИП.

Позднее, по словам свидетеля, подсудимый для конспирации потребовал перечислять откаты через ИП Зарипов — работника «АТК 211», который стал подрядчиком по уборке стадиона.

Деньги оформлялись, в частности, как заем на развитие бизнеса, рассказал Дамир Хусиянов. Обращаться в полицию он побоялся, поскольку, по словам свидетеля, Владимир Силяков как ветеран боевых действий в Чечне и бывший силовик обладал хорошими связями в правоохранительных органах. Его предупреждения насчет возможного расторжения контрактов с клининговой компанией адвокат воспринял как реальные. Свидетель рассказал, что директора «Скорпиона» Сергея Демидова его же охранники не пропускали на арену под влиянием Владимира Силякова, а однажды они обыскали машину заместителя губернатора.

В итоге Дамир Хусиянов все же написал явки с повинной о даче взятки в рамках уголовного дела. Из вопросов подсудимого к свидетелю выяснилось, что они вместе часто ездили в Москву, а господин Хусиянов якобы имел доступ не только к счетам ИП Зарипов, но и охранной организации «Скорпион», не говоря уже о клининговой компании своей матери. Более того, в 2021 году, по словам Владимира Силякова, адвокат предлагал ему «скинуться по полтора миллиона», чтобы решить вопрос с прекращением начавшегося уголовного расследования о контрактах на уборку стадиона.

Однако вопросы обвиняемого к свидетелю по этому поводу суд снял как не относящиеся к делу. Защита подсудимого Силякова рассказала «Ъ-Приволжье», что обвинение построено на показаниях свидетелей Хусиянова, бывшего директора «Скорпион» и выписок о движении денежных средств в юрлицах. Защитники уверены, что это были не взятки, а раздел выручки между партнерами, и это нельзя трактовать как взятку.

Рассмотрение дела продолжится в августе — суд изучит письменные доказательства обвинения и затем выслушает свидетелей защиты. Владимир Силяков вину в получении взяток и их легализации через покупку недвижимости не признает.

Роман Рыскаль