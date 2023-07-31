Белгородские предприниматели Тебекин и Бобрицкий готовы возместить ущерб по уголовному делу о мошенничестве

Газета «Ведомости» сообщила подробности судебного заседания по продлению ареста в СИЗО известных в Белгородской области предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», оно прошло в Мещанском райсуде Москвы в конце прошлой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МВД России обвиняет предпринимателей в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2014 году под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш», был нанесен ущерб на 661 млн руб.

Как пишут «Ведомости», во время продления обсуждения меры пресечения Владимиру Тебекину и Геннадию Бобрицкому выяснилось, что они хотят возместить ущерб по уголовному делу и также сотрудничать со следствием. При этом вину в мошенничестве они до сих пор не признают. Обвиняемыми по уголовному делу кроме господ Тебекина и Бобрицкого являются гендиректор «Энергомаша» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Те признают вину и находятся под запретом определенных действий.

Защитники белгородских предпринимателей предлагали отпустить их под залог, предложив 1,5 млрд руб. за Геннадия Бобрицкого и €2 млн за Владимира Тебекина. Обвинение настаивало, что бизнесмены должны остаться в СИЗО из-за того, что у господина Бобрицкого имеется вид на жительство на Кипре, а у господина Тебекина — в Германии.

Защитник Владимира Тебекина Юрий Шевяков пояснил, что его подзащитный вернулся в Россию буквально за три дня до задержания, чтобы помочь эвакуировать людей из области в момент сильнейших обстрелов со стороны Украины. «Ведомости» отмечают, что за предпринимателя поручились замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Лапин, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майор Владимир Селиверстов и еще несколько десятков высокопоставленных военных. Защитники Геннадия Бобрицкого отмечали, что тот до задержания пытался трудоустроить около 800 потерявших работу сотрудников завода «Шебекино», но теперь в условиях СИЗО сделать это не может.

Заслушав доводы защиты, суд решил продлить меру пресечения до конца октября.

Сергей Толмачев