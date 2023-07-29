Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому продлили арест в московском СИЗО

Мещанский райсуд Москвы 28 июля продлил арест в СИЗО известных в Белгородской области предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Это следует из картотеки судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин (на фото), как и его коллега Геннадий Бобрицкий, остается в московском СИЗО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин (на фото), как и его коллега Геннадий Бобрицкий, остается в московском СИЗО

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под стражей бизнесмены находятся два месяца. Они оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Предприниматели обжаловали решения об избрании им меры пресечения. В картотеке дел Московского горсуда нет сведений о рассмотрении их апелляционных жалоб.

Суть обвинений предпринимателей официально не раскрывалась. Известно, что в их задержании принимали участие сотрудники УФСБ по Белгородской области. По данным «Ъ», бизнесменов арестовали в рамках расследования серии экономических преступлений и пресечения деятельности организованных преступных сообществ в Белгородской области.

Сергей Толмачев