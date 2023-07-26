Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на регистрацию пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Один из авторов закона, единоросс Антон Горелкин подчеркнул, что обратной силы закон иметь не будет и тех пользователей, кто уже зарегистрирован на отечественных ресурсах, не коснется.

Закон предполагает внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Согласно принятому депутатами документу, с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах в рунете можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг». При этом никакие санкции для владельцев сайтов документом не предусмотрены.

«Закон обратной силы не имеет, это значит, что после его вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны»,— пояснил соавтор закона Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Александр Кислов