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Коммерсантъ FM
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Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ с авиазавода «Сокол»

Минобороны РФ получило от нижегородского авиационного завода «Сокол» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.

МиГ-31

МиГ-31

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

МиГ-31

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

По данным ОАК, проведенные на «Соколе» ремонт и модернизация не отразятся на изначально запроектированных летно-технических характеристиках боевых машин. При этом их функционал и возможности были расширены. Обновленные истребители уже отправлены к местам постоянного базирования.

В январе авиазавод «Сокол» также отправил Минобороны несколько истребителей МиГ-31. Машины получили новые вооружение и авионику. Самолеты вернулись на Камчатку и вошли в состав эскадрильи, несущей боевое дежурство в Арктике и районах Крайнего Севера.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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