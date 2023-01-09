Авиазавод «Сокол» передал военным модернизированные МиГ-31

Авиастроительный завод «Сокол» (Нижний Новгород, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) отчитался в выполнении гособоронзаказа. В 2022 году предприятие занималось модернизацией партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

На заводе установили на самолеты новое вооружение и авионику, что увеличило боевые возможности истребителя. Два самолета Миг-31БМ после модернизации вернулись на Камчатку, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Они войдут в состав эскадрильи, несущей боевое дежурство в Арктике, на Камчатке и в районах Крайнего Севера.

Анастасия Еремина