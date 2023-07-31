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Завершено расследование уголовного дела экс-главы правительства Красноярского края

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы правительства региона Юрия Лапшина, его будет рассматривать Центральный райсуд. По данным прокуратуры, уголовное дело экс-чиновника насчитывает два эпизода, ему инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы) и воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, максимальная санкция — обязательные работы на срок до 360 часов).

Роман Тютюник

Роман Тютюник

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Роман Тютюник

Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Согласно версии Следственного комитета России, в декабре 2019 года глава правительства, зная о невыполненных Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий (АО «КрасноярскТИСИЗ») работах по корректировке проектно-сметной документации по строительству метро в Красноярске, дал незаконное указание министру транспорта региона о необходимости подписания акта приемки работ на сумму более 740 млн руб. по госконтракту. В дальнейшем по распоряжению главы регионального минтранса руководитель краевого транспортного управления завизировал акты с ложными сведениями, трест «КрасноярскТИСИЗ» получил денежные средства, которые были похищены представителями АО.

Кроме того, говорится в деле, в апреле 2022 года глава правительства Красноярского края якобы препятствовал деятельности компании «Базис», не направив заявки фирмы на реализацию приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов в Минпромторг РФ в установленные законом сроки. Потери компании составили свыше 33 млн руб.

Юрий Лапшин, который в апреле 2023 года подал в отставку после ухода с поста главы Красноярского края Александра Усса, вину не признал. На время следствия и суда его отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь находится под следствием. Ему вменяется в вину мошенничество примерно на 1 млрд руб. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-министра транспорта красноярского края Константина Димитрова, который заключил сделку со следствием, рассматривается в суде.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Метро довезло до суда».

Константин Воронов, Новосибирск

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