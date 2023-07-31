Марий Эл выплатит по 1 млн рублей семьям погибших на Яльчике туристов из Татарстана

Семьям восьми погибших во время урагана в субботу на озере Яльчик туристов из Татарстана, включая пятерых взрослых и троих детей, власти Марий Эл выплатят по 1 млн руб. Как сообщила «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы администрации республики Наталья Домрачева, такое решение принял глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Пострадавшим, в числе которых 29 жителей из разных регионов Поволжья, из бюджета Марий Эл будет выделено от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести полученной травмы, добавила госпожа Домрачева. Госпитализированы были 20 человек.

Она отметила, что пострадавшие от падения деревьев были также и среди отдыхавших с палатками на озере Таир, которым также положены выплаты. По ее словам, в районе озера Яльчик пострадали 27 человек, из них шесть детей, возле озера Таир — два человека, из них один ребенок.

Как ранее говорила «Ъ-Казань» Наталья Домрачева, в районе озера Яльчик деревья повалило «сплошной полосой шириной около 50-70 м и длиной почти в 1 км». Именно на это излюбленное туристами место, по ее словам, пришелся «основной удар стихии». Всего, по данным МЧС РФ, во время урагана в этом районе находились несколько сотен туристов. Сейчас въезд на территорию вокруг озер ограничен, туристам с палатками «рекомендовано покинуть» ее.

Полина Петрова "Ъ-Казань"