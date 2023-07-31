Власти Марий Эл: погибшие на Яльчике туристы попали под основной удар стихии

«Основной удар стихии пришелся по озеру Яльчик», — сказала «Ъ-Казань» руководитель пресс-службы главы Марий Эл Наталья Домрачева.

«Только там в Марий Эл деревья повалило сплошной полосой шириной около 50-70 м и длиной почти в 1 км от южной границы Нацпарка за селом Эмеково и до Малого Яльчика»,— заявила она.

Как сообщал «Ъ-Казань» вечером субботы, 29 июля, на озере Яльчик в результате ураганного ветра, повалившего деревья, погибли восемь человек — четверо взрослых и трое малолетних детей. Они прибыли на отдых с палатками из Татарстана. Кроме того, по данным МЧС РФ, пострадали еще 29 человек, отдыхавшие на озере, 16 из них госпитализированы.

Следственное управление СКР по Марий Эл возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившим по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении ФГБУ «Национальный парк "Марий Чодра"», на территории которого находится озеро Яльчик.

Всего, по данным МЧС РФ, во время урагана в этом районе находились несколько сотен туристов.

После трагического происшествия, по словам госпожи Домрачевой, въезд на территорию нацпарка ограничен. «Тем, кто продолжает оставаться на территории палаточных лагерей рекомендовано покинуть территорию».

«В настоящее время дороги вокруг озера расчищены, на базах отдыха уборка упавших и угрожающих падением деревьев продолжается, добавила Наталья Домрачева.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"