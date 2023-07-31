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Коммерсантъ FM
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СЦКК: при обстреле в Донецке погибли три человека, пострадали 10

В результате обстрела в центре Донецка погибли 3 человека, еще 11 пострадали. Об этом сообщает Совместный центр контроля и координации (СЦКК) Донецкой народной республики. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о двух погибших.

Как сообщил господин Пушилин в своем Telegram-канале, под обстрелы попали Ворошиловский и Куйбышевский районы города, «уничтожен пассажирский автобус». В СЦКК уточнили, что удары также были нанесены по городу Горловка в ДНР, пострадал один мужчина.

Денис Пушилин уточнил, что беспилотником ВСУ атакован водоканал в Ясиноватой. В результате повреждена инфраструктура предприятия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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