Перевозивший россиян лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми

Грузинский город Батуми пропал из списка остановок круизного лайнера Astoria Grande. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Официально эту информацию пока не подтверждали. Изначально предполагалось, что лайнер будет совершать остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию каждые две недели.

Накануне в Батуми прошла акция протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Акция сопровождалась стычками с полицией, несколько ее участников было задержано. Astoria Grande с российскими туристами планировал зайти в Батуми, Амасру и Стамбул. Грузинская оппозиция считает, что заход судна является нарушением международных санкций.

Лаура Кеффер