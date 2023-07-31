Перевозивший россиян лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми

Грузинский город Батуми пропал из списка остановок круизного лайнера Astoria Grande. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Официально эту информацию пока не подтверждали. Изначально предполагалось, что лайнер будет совершать остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию каждые две недели.
Накануне в Батуми прошла акция протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Акция сопровождалась стычками с полицией, несколько ее участников было задержано. Astoria Grande с российскими туристами планировал зайти в Батуми, Амасру и Стамбул. Грузинская оппозиция считает, что заход судна является нарушением международных санкций.