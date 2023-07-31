В Батуми несколько человек задержаны на акции против прибытия лайнера с россиянами

В грузинском Батуми прошла акция протеста против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Она сопровождалась шумом, стычками с полицией и словесными перепалками, передает «Рустави 2». По данным местного издания «Батумелеби», задержаны несколько человек.

Задержанные пытались прорвать блокаду полицейских у порта. МВД пока не комментировало информацию. Как отмечет «Рустави 2», на акции были лидер грузинской оппозиции Леван Хабеишвили — он возглавляет основанную Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение». В митинге принимали участие активисты этой партии.

Astoria Grande с российскими туристами планирует зайти в Батуми, Амасру и Стамбул. Прибытие в Батуми ожидается в 5:00 по местному времени (4:00 по московскому). Оппозиция считает, что заход судна является нарушением международных санкций. Аналогичная акция протеста также проходила на прошлой неделе во время захода Astoria Grande в Батуми.

Леонид Уварчев