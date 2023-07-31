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Коммерсантъ FM
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71% компаний рассматривают российские системы хранения данных на замену иностранным

Согласно опросу К2Тех, 74% российских компаний рассматривают и замещение, и расширение парка имеющихся систем хранения данных (СХД) из-за роста объема данных. 71% респондентов сказали, что рассматривают СХД российских вендоров на замену западным.

В опросе принял участие 131 представитель компаний enterprise-сегмента из 18 отраслей экономики России. Их спрашивали, каких стратегий они придерживаются и в пользу каких решений делают свой выбор: российских, азиатских или западных. Результаты исследования приводит Forbes.

16% опрошенных сказали, что пока не готовы что-либо менять. В числе основных вендоров используемых СХД были перечислены Dell EMC, IBM, HPE, NetApp, Huawei и Hitachi. 10% компаний масштабируют свою IT-инфраструктуру на доступных на российском рынке аппаратных и программных решениях.

61% готовы прибегнуть к параллельному импорту, чтобы иметь возможность эксплуатировать привычные решения. 58% заинтересованы в предложениях азиатских вендоров (например, Maipu, Infortrend и QSAN). Только российские СХД рассматривают 19% компаний, только зарубежные — 13%. При этом 16% компаний затрудняются в выборе между отечественными и азиатскими СХД.

Как узнал «Ъ», Минпромторг, Минцифры и российские производители электроники обсуждают новые механизмы ограничения ее параллельного импорта. Одно из предложений — запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных, не ограничивая импорт их составляющих: плат, процессоров и т. д. Так компании надеются, с одной стороны, сохранить поставщиков, а с другой — получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства.

Подробности — в материале «Ъ» «Отчасти серверы».

Лаура Кеффер

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