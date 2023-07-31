Число самозанятых подростков выросло на 20% за год

Число самозанятых россиян в возрасте от 14 до 17 лет превысило 95 тыс. к 1 июля 2023 года. Это на 20% больше, чем летом прошлого года.

Статистику ФНС приводят «Известия». Чаще всего подростки регистрируются в качестве курьеров и компьютерных мастеров. Как отмечает газета, динамика роста замедлилась — летом 2021 года было зарегистрировано 41 тыс. несовершеннолетних самозанятых, летом 2022-го — 78 тыс.

Больше всего самозанятых среди подростков зарегистрировано в Москве (20 тыс.), Санкт-Петербурге (7,7 тыс.), Московской (7,3 тыс.) и Свердловской (4,7 тыс.) областях. В общей статистике учитываются самозанятые из новых регионов — 13 в ДНР, 5 в ЛНР, 3 в Херсонской области.

Всего в России в качестве самозанятых зарегистрированы 7,8 млн человек. С января по июнь показатель вырос на 1,1 млн.

О серой занятости в России — в материале «Ъ» «Нервных просят не оформляться».

Леонид Уварчев