Погибшие на озере в Марий Эл туристы оказались жителями Татарстана

Восемь человек, в том числе трое детей, погибшие в палаточном лагере на озере Яльчик в Марий Эл оказались жителями Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

«Установлено, что погибшие — жители Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов»,— написал он в своем Telegaram-канале.

Рустам Минниханов отметил, что самому младшему погибшему под упавшими из-за ураганного ветра «нет и года».

«Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии»,— написал глава республики.

Он добавил, что сейчас в больницах находятся 11 пострадавших из Татарстана. «Мною даны поручения держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи»,— отметил господин Минниханов.

Как сообщал «Ъ-Казань», Следственное управление СКР по Марий Эл возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении ФГБУ «Национальный парк "Марий Чодра"».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"