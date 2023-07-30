«АльфаСтрахование» рассказала, каких болезней больше всего боятся россияне

«АльфаСтрахование» провела опрос и выяснила, вероятность заболеть какими болезнями тревожит россиян больше всего. Лидируют сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Обнаружить у себя опасное заболевание боится каждый третий житель страны

Фото: клиника "Евроонко"

О риске инсульта задумываются 42,3% россиян, инфаркта – 24,4%. Онкозаболевания страшат 34,7% опрошенных.

Кроме того, переживают респонденты о заражении ВИЧ (20,6%), возможности заболеть пневмонией (17,8%), столкнуться с диабетом (15,5%), гипертонией (14,9%). В списке болезней, которые тревожат россиян, также оказались ковид, энцефалит, ишемия, почечная недостаточность, атеросклероз, аллергии различного происхождения.

Большинство опрошенных – 55% – не думают о том, что болеют чем-то в скрытой форме, хотя половина периодически пытается найти у себя симптомы каких-то заболеваний. При этом 27% знакомы со случаями, когда болезнь никак себя не проявляла, и ее обнаружили случайно, каждый пятый сталкивался с историями, когда болезнь не проявила себя, но закончилась летальным исходом. 18% убеждены, что симптомы есть всегда, а еще 19,5% думают, что бессимптомное течение возможно только в самом начале заболевания.

К врачу опрошенные обычно обращаются только с очень сильной болью – так ответили 28,4%. Почти 23% выжидают пару дней до стабилизации симптомов и только после этого идут в поликлинику. 19% обращаются к медикам, если состояние не улучшается в течение месяца. Еще 11% сначала пробуют на себе советы родственников и пользователей «Интернета».

Каждый четвертый респондент абсолютно доверяет компетенции врачей. Еще четверть стараются получить заключения как минимум в двух источниках для достоверности. 19% опрошенных доверяют, но проверяют – изучают поставленные диагнозы самостоятельно.

Врача выбирают в основном просто – идут в поликлинику по ОМС (36,3%). Каждый четвертый обращается к врачу по ДМС или по рекомендации близких. 14% выбирают себе медика по отзывам в интернете.

Почти 40% респондентов задумываются о страховании от тяжелых заболеваний, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее.

При этом 37,8% уверены, что шансы вылечить критическое заболевание есть всегда, а 17,3% считают, что повышает риск выздоровления обнаружение болезни на ранней стадии.

«К сожалению, критические заболевания, такие как онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции не только по уровню выявляемости, но и по уровню смертности как в России, так и во всем мире, поэтому регулярное прохождение чекапов и профилактических осмотров – важный и действенный инструмент, который позволяет вовремя выявить и предотвратить развитие заболевания, – говорит Павел Королев, руководитель управления международного медицинского страхования «АльфаСтрахование». – В последнее время мы наблюдаем растущий интерес клиентов к личному страхованию и программе «АльфаСИНОПСИС», покрывающей лечение критических заболеваний. С учетом стоимости лечения, важности подбора врача и медицинского учреждения в случае выявления тяжелого заболевания она приобретает особую актуальность, покрывая все самое необходимое для успешного лечения и обеспечивая комплексную заботу о человеке, столкнувшимся с недугом. Главное преимущество – все необходимые дообследования и терапия организуются максимально оперативно. Участникам программы доступна квалифицированная помощь специалистов ведущих медицинских центров. При этом средняя стоимость программы для взрослого с лечением за рубежом составляет около 15 000 руб. в год при страховом покрытии – $300 000. А минимальная цена полиса начинается от 2 900 руб. (с лечением в РФ)».

В опросе приняли участие 1255 человек. Из них 56% – мужчины. 22% опрошенных – в возрасте от 36 до 40 лет, 21% – от 26 до 30 лет. Почти 15% представляют возрастную группу от 46 до 50 лет, а 12% – от 31 от до 35 лет.

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