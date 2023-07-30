42-е подразделение морской пехоты Великобритании готовит специальные подразделения вооруженных сил Украины, занимающиеся разведывательными, десантными и диверсионными операциями, для действий в Крыму. Как сообщает Sunday Express cо ссылкой на источники, ВСУ намереваются завладеть полуостровом до конца этого года.

По данным издания, в обучении участвуют более 2 тыс. украинских военных, прибывших в лагерь в Дартмуре на юго-западе Англии. В рамках обучения планируется тренировка ударов с воздуха, суши и моря, в то время как бронетанковые войска будут пробивать оборону. Тренировка проходит с применением ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии.

По данным высокопоставленного британского военного источника, действия ВСУ в Крыму планируются по «гибкой тактике НАТО», которая позволит украинским войскам «сформировать поле боя», прежде чем нанести решающий удар. Операция по завладению Крымом, отмечает газета, включает «многократные удары по российским силам».

Президент Украины Владимир Зеленский называл возвращение Крыма в состав страны безальтернативным вариантом для урегулирования конфликта. По его словам, на протяжении нескольких месяцев формируются «бригады наступления разной категории», которые обучаются у военных западных союзников. В офисе украинского президента в апреле утверждали, что могут взять контроль над полуостровом за пять-семь месяцев.

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