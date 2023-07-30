Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С турецкого рынка расходятся покупатели

Какие страны становятся предпочтительнее для шопинг-туризма

Шопинг-туризм меняет маршруты. Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, путешественники стали реже выбирать Турцию для покупок одежды и обуви, траты сократили в том числе и россияне. Как сообщают местные СМИ, общий уровень расходов туристов в рознице уменьшился за год на 10%, примерно до $3 млрд.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В то же время россияне стали чаще отправляться за покупками в страны СНГ, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин. По его словам, высокая инфляция в Турции — не единственная причина этому:

«За последние полгода страна действительно сильно потеряла свою привлекательность с точки зрения шопинг-туризма. Связано это, в частности, с тем, что турки быстро сориентировались и стали поднимать цены.

Кроме того, в республике коллекции достаточно специфические. Стамбул никогда не был каким-то флагманом, если мы говорим о люксе.

Если речь идет о масс-маркете, то популярные бренды в России, такие как Zara, в Турции представлены гораздо более слабо. Стране сыграло на руку то, что Стамбул был одним из наиболее простых и приемлемых, в том числе пересадочных, пунктов, и для российского потребителя он оказался очень удобным. Конечно, на этом республика сумела заработать достаточно большие деньги.

Между тем альтернатив достаточно много. Например, наши бывшие союзные республики, в том числе Казахстан, в общем, как говорится, не Турцией единой. В свою очередь, например, в Объединенных Арабских Эмиратах выбор и цены еще выше, чем в Турции, где-то на 15-20%».

Еще одна проблема, на которую указывают аналитики, — цены на импортные, в том числе люксовые товары. Их стоимость, по данным Ассоциации объединенных брендов Турции, из-за налогов значительно выше, чем в странах Евросоюза. В результате это сказывается на спросе.

Вместе с тем у российских покупателей есть альтернативные способы покупки товаров люксового сегмента, заметила глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

Насколько безопасно заказывать товары с помощью шоперов

«Розничные сети уже сообщили в частных беседах, что они действительно поднимали цены, порядка 20-25% на штуку. Российские туристы — классические потребители масс-маркета Турции, в частности, значительные продажи и увеличение доли покупок таких клиентов отметили в Koton.

Сейчас, скорее, особо сильно страдают любители люкса, потому что им очень сложно сделать покупки в Российской Федерации.

Так что им нужно либо нанимать специальных байеров, которые привозят то, что им нужно, и берут 20-30% от стоимости заказа в случае, если сумма покупки начинается от 1,5 млн руб.; либо надеяться на параллельный импорт, что сразу дает накрутку к цене как минимум в 35%.

Как можно купить товары ушедших премиальных брендов

Как можно купить товары ушедших премиальных брендов

Можно, конечно, и самому лететь с двумя пересадками и заниматься шоипингом непосредственно в Европе. Вместе с тем покупатели люксового сегмента не любят приобретать вещи в странах СНГ. Как правило, там представлены мультибрендовые коллекции через партнеров, а те немногие прямые магазины, которые были открыты, например, Kering или LVMH, имеют достаточно ограниченный ассортимент».

В прошлом году ЕС и США ввели ограничения на поставки люксовых товаров в Россию. Под запрет попали предметы роскоши дороже €300, в том числе одежда, обувь и аксессуары.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...