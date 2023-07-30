С турецкого рынка расходятся покупатели

Шопинг-туризм меняет маршруты. Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, путешественники стали реже выбирать Турцию для покупок одежды и обуви, траты сократили в том числе и россияне. Как сообщают местные СМИ, общий уровень расходов туристов в рознице уменьшился за год на 10%, примерно до $3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В то же время россияне стали чаще отправляться за покупками в страны СНГ, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин. По его словам, высокая инфляция в Турции — не единственная причина этому:

«За последние полгода страна действительно сильно потеряла свою привлекательность с точки зрения шопинг-туризма. Связано это, в частности, с тем, что турки быстро сориентировались и стали поднимать цены.

Кроме того, в республике коллекции достаточно специфические. Стамбул никогда не был каким-то флагманом, если мы говорим о люксе.

Если речь идет о масс-маркете, то популярные бренды в России, такие как Zara, в Турции представлены гораздо более слабо. Стране сыграло на руку то, что Стамбул был одним из наиболее простых и приемлемых, в том числе пересадочных, пунктов, и для российского потребителя он оказался очень удобным. Конечно, на этом республика сумела заработать достаточно большие деньги.

Между тем альтернатив достаточно много. Например, наши бывшие союзные республики, в том числе Казахстан, в общем, как говорится, не Турцией единой. В свою очередь, например, в Объединенных Арабских Эмиратах выбор и цены еще выше, чем в Турции, где-то на 15-20%».

Еще одна проблема, на которую указывают аналитики, — цены на импортные, в том числе люксовые товары. Их стоимость, по данным Ассоциации объединенных брендов Турции, из-за налогов значительно выше, чем в странах Евросоюза. В результате это сказывается на спросе.

Вместе с тем у российских покупателей есть альтернативные способы покупки товаров люксового сегмента, заметила глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

«Розничные сети уже сообщили в частных беседах, что они действительно поднимали цены, порядка 20-25% на штуку. Российские туристы — классические потребители масс-маркета Турции, в частности, значительные продажи и увеличение доли покупок таких клиентов отметили в Koton.

Сейчас, скорее, особо сильно страдают любители люкса, потому что им очень сложно сделать покупки в Российской Федерации.

Так что им нужно либо нанимать специальных байеров, которые привозят то, что им нужно, и берут 20-30% от стоимости заказа в случае, если сумма покупки начинается от 1,5 млн руб.; либо надеяться на параллельный импорт, что сразу дает накрутку к цене как минимум в 35%.

Можно, конечно, и самому лететь с двумя пересадками и заниматься шоипингом непосредственно в Европе. Вместе с тем покупатели люксового сегмента не любят приобретать вещи в странах СНГ. Как правило, там представлены мультибрендовые коллекции через партнеров, а те немногие прямые магазины, которые были открыты, например, Kering или LVMH, имеют достаточно ограниченный ассортимент».

В прошлом году ЕС и США ввели ограничения на поставки люксовых товаров в Россию. Под запрет попали предметы роскоши дороже €300, в том числе одежда, обувь и аксессуары.

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Анна Маргулис