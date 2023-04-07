Люксом гардероб полнится

Россияне не растеряли любовь к одежде люксовых модных домов, несмотря на санкции и закрытые бутики. Год назад США и ЕС запретили экспорт в РФ предметов роскоши стоимостью выше $300 или €300 за единицу. Остатки старых коллекций еще можно найти в мультибрендовых магазинах, но новинки в большинстве своем до локального рынка не добираются. Поклонники Chanel и Gucci тем не менее успешно обновляют свои гардеробы. Как они это делают с учетом всех ограничений? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

У большинства крупнейших модных домов сейчас нет ни одного работающего бутика в России. Впрочем, говорить о том, что игроки разорвали все связи со страной, нельзя: офисы многих компаний по-прежнему функционируют и обслуживают клиентов. Правда, уже в новом формате, подчеркнул автор Telegram-канала «Солдат моды» Илья Давыдов:

«Они работают через другие рынки, в частности, возят туда клиентов на различные мероприятия. Я знаю, что и Dior так делает, и Louis Vuitton. Прошли показы Miu Miu и Prada в Париже и Милане, на которых были русские гости. Их приглашают официально от имени локального офиса в России. Это просто не афишируется, но тем не менее, например, Fendi и Louis Vuitton перевели персонал в Дубай, и он оттуда продолжает работать со своими клиентами из России».

Клиентам, которые в круг друзей модного дома не входят, приходится прикладывать множество усилий, чтобы добыть желаемое. В прошлом году люксовые бутики за рубежом то и дело отказывали россиянам в покупке из опасений, что приобретенные вещи они повезут на родину. Сейчас от проверки гражданства клиента компании в основном отказались, рассказала “Ъ FM” на условиях анонимности сотрудница бренда, входящего в группу LVMH:

«Россиянин, имея при себе иностранную карту, может спокойно приобрести любой товар. Чаще всего продавец даже подскажет различные варианты, потому что ему тоже неинтересно терять покупателя.

Можно, например, при регистрации клиентского профиля указать адрес в другой юрисдикции и спокойно купить любую вещь в Chanel, Dior, Hermes. Никто в этом отказывать не будет. Если же оплата проводится наличными, то играет роль законодательство каждой страны. Во Франции, например, для резидентов такая покупка ограничена €1 тыс. В этом случае приходится иногда показывать паспорт».

И здесь появляются риски, что в покупке россиянину откажут, так что от идеи рассчитываться наличными лучше отказаться. Тем, кто не готов ради каждой покупки ездить за рубеж, на помощь придут консьерж-сервисы или частные байеры. Они и оплату готовы принять в рублях с российских карт.

Такими услугами предпочитает пользоваться, в частности, соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталия Архангельская: «Ты отправляешь информацию байеру и в ответ получаешь ссылку для проведения платежа. Обычно требуется стопроцентная предоплата, плюс добавляется комиссия байера в районе 10% от стоимости покупки. После чего вещь выкупают, причем тебе присылают видеоотчет, как человек у кассы берет эти конкретные босоножки, и, конечно, чек. Это делается для того, чтобы подтвердить, что вещь оригинальная, а не подделка.

Кроме того, я все-таки предпочитаю что-то выбирать на маркетплейсах. Покупки приходят в оригинальной упаковке, например, Farfetch, MatchesFashion или Net-a-Porter. Вещь оказывается у тебя через неделю, может быть, через десять дней. Доставка стандартная — "Почта России" или СДЭК до двери».

Вернуть неподошедший товар в таком случае будет сложно, впрочем, постоянным клиентам байеры и консьерж-сервисы готовы идти навстречу. В том числе из таких возвратов участники рынка формируют собственные мини-магазины, пояснила автор Telegram-канал «Мамкина модница» Инна Комбарова: «Действительно есть стоковые магазины байеров. От их владельцев мне часто приходят запросы на рекламу, чтобы сообщить читателям, что в наличии есть те или иные позиции».

Тем же, у кого нет на примете проверенного байера, а постоянно ездить за рубеж нет желания, эксперты индустрии советуют присмотреться к брендам, которые продолжают полноценно работать с российским рынком через концепт-сторы, например, KM20 или SVMoscow. А таковых за пределами холдингов LVMH и Kering предостаточно.

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