«Выгорание наступает, когда занимаешься не тем, чем должен»

Каждый третий предприниматель сталкивается с депрессией. Это в результате исследования выяснили ученые из двух калифорнийских университетов — Стэнфордского и Беркли. Они также определили, что у заболевания появилась новая разновидность — высокофункциональная депрессия. Отмечается, что страдающие ей бизнесмены внешне выглядят благополучно, достигают успехов на работе, но не получают от этого удовольствия, как и от жизни в целом. Предприниматели в итоге теряют энтузиазм и чувствуют себя изолированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ FM” связался с российскими бизнесменами и спросил: замечали ли они у себя такие симптомы?

Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «В последнее время — нет. Я просто за долгие годы предпринимательской карьеры понял, что выгорание наступает только тогда, когда ты занимаешься не тем, чем должен. Вот это как бы симптом. Если начинаешь выгорать, значит, ты делаешь что-то не то, значит, нужно это бросать и заниматься тем, что у тебя получается, тем, от чего тебя прет. Спорт помогает, но это все, как аспирин при раке. Нужно смотреть на первопричину, а не на симптомы». Гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский: «Есть проблема вакуума, когда уже купил хорошую машину, квартиру, потом поменял один автомобиль на другой, и бизнес перерос из оборота в 10 млн руб. в 100-миллионный. Фактически на постоянном повторе такое происходит. Конечно, и в моем окружении такие примеры есть, и я сам сталкиваемся с этой проблемой, что ты в некоем постоянном депрессивном состоянии находишься: добиваешься чего-то, но первичного эффекта истинной радости уже не получаешь. Кто-то начинает бухать, кто-то уходит из семьи. Фактически это такой кризис среднего возраста предпринимателя. Я, например, занимаюсь велоспортом, хожу в горы, к психологу, и даже пошел учиться на психолога. И новое направление, увлечение дает какие-то первичные эмоции». Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «У нас в компании есть психоаналитик, и однажды я к ней подошел с вопросом: "Что такое выгорание?" Она сказала, что нет никакого выгорания, просто к определенному возрасту остаются вопросы для самого себя, на которые не найдены ответы. Именно это и не дает двигаться вперед. Плохое настроение — это как плохая погода. Случается, конечно, но проходит, и надо к этому спокойно относиться. У каждого свои способы с этим справляться: кто-то отдохнул, кто-то посмотрел фильм, прочитал книжку, позанимался спортом. Я все понемножку делаю в зависимости от настроения. Но со спортом я, наоборот, мне кажется, усердствую — его слишком много, но после этого люблю поесть. Никаких симптомов».

Вместе с тем, как рассказывал “Ъ FM”, розничные продажи антидепрессантов с января по май 2023-го выросли до 4,5 млрд руб. По данным маркетингового агентства DSM Group, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сервисе «ЕАптека» «Ведомостям» также подтвердили этот тренд: у него продажи антидепрессантов увеличились на треть.

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