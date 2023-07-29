Сальдо: ВСУ хотели разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Минувшей ночью «боевики киевского режима» выпустили по железной дороге между Херсонской областью и Крымом 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом в своем Telegram-канале написал сегодня, 29 июля, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны.

В результате падения обломков была незначительно повреждена будка обходчика и контактная линия, повреждения уже устранены, сообщил господин Сальдо. По мнению врио губернатора, очередная провокация намеренно устроена накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ—Джанкой.

До конца июля в тестовом режиме предполагается запустить электричку из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ—Новоалексеевка—Джанкой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 26 июля сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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Мария Федотова