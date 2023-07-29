Число госпитализированных с подозрением на отравление в Красногорске увеличилось до 34

В подмосковные медицинские учреждения с подозрением на отравление госпитализированы 34 человека из Красногорска, их состояние оценивается как состояние средней тяжести, стабильное, сообщила ТАСС пресс-служба минздрава Московской области. Ранее СКР сообщал, что 29 рабочих предприятия в Красногорске почувствовали недомогание после приема пищи в столовой.

«В медицинских учреждениях, подведомственных минздраву МО, находятся 34 пациента. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное»,— сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Роспотребнадзор начал расследование по факту кишечной инфекции.

Ранее ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту отравления рабочих в Красногорске. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Telegram-канал «112» утверждает, что инцидент произошел на территории предприятия компании «Союзснаб», которая производит различные пищевые добавки.

Эрдни Кагалтынов