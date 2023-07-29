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Коммерсантъ FM
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В подмосковном Красногорске отравились 29 рабочих

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту отравления 29 рабочих в Красногорске. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

По информации следствия 29 июля на одном из производств Красногорска 29 человек почувствовали недомогание, после чего обратились в медучреждение для оказания помощи, их жизни ничего не угрожает. СКР уточнил «РИА Новости», что рабочие почувствовали себя плохо после приема пищи в столовой предприятия.

Telegram-канал «112» утверждает, что инцидент произошел на территории предприятия компании «Союзснаб», которая производит различные пищевые добавки. По информации «112», недомогание почувствовали в общей сложности 37 человек.

Эрдни Кагалтынов

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