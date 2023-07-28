Valentino «переезжает» во Францию

Владелец бренда Gucci — французская компания Kering — покупает модный дом Valentino, пока речь идет о доле в 30%. Остальную часть можно будет приобрести в ближайшие пять лет. Сумма сделки оценивается в €1,7 млрд, продажу обещают завершить до конца 2023 года. Сейчас маркой Valentino владеет катарский инвестиционный фонд Mayhoola, который также контролирует бренд Balmain.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Что эта сделка означает для рынка? И зачем она нужна Kering? Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов видит несколько причин интереса к Valentino:

«Обычно, когда в кризис происходят такие покупки, они, в частности, могут означать, что внутри компании есть какие-то сложности. А если она становится частью большой системы, то это позволяет сэкономить на масштабах, потому что у Kering, конечно, вся внутренняя кухня настроена очень четко. Мы видим, как хорошо развиваются их марки.

С другой стороны, сами бренды как информационные сущности, привлекающие внимание, становятся настолько ценными, что являются важными объектами для инвестиций. Мне кажется, что Kering видит необходимость в развитии Valentino и смотрит, грубо говоря, не на финансовые показатели, а на вовлеченность людей.

Безусловно, итальянский модный дом после этой сделки сохранит свое ДНК, но и какие-то обновления последуют. В Kering понимают, как правильно видоизменять бренд, как его осовременивать».

Французский Kering и катарский фонд Mayhoola давно развивают партнерство и в последнее время все активнее идут на сближение, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Покупка 30% модного дома Valentino укладывается в эту тенденцию. Kering получит возможность до 2028 года выкупить 100% компании, а Mayhoola таким образом может войти в капитал французской корпорации и еще больше нарастить партнерство.

В целом обе стороны довольно положительно отзываются друг о друге, считают, что коммерческие компетенции каждой из них помогут развивать бизнес, в том числе в его fashion-направлении.

В этом смысле Valentino — довольно выгодное приобретение для Kering, который владеет довольно интересным портфелем итальянских компаний. Gucci — якорный бренд группы, который составляет примерно половину ее выручки. Valentino таким образом может присоединиться к этой группе вместе с Bottega Veneta, которая также принадлежит Kering.

Вместе с тем многие считают, что каким-то образом Valentino может войти в конкуренцию с Yves Saint Laurent, который также принадлежит Kering и несет в себе примерно те же самые коды с точки зрения модного направления.

Тем не менее председатель совета директоров корпорации Франсуа-Анри Пино считает, что речь здесь о совершенно другой идентичности и какой-то внутренней конкуренции между люксовыми брендами внутри группы происходить не должно».

На фоне новостей о покупке Valentino акции Kering росли в моменте почти 3%.

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Елена Иванова, Яна Загоровская