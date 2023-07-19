Чей Gucci?

Генеральный директор итальянской марки Gucci Марко Биццарри объявил, что покинет свой пост в сентябре 2023 года. О том, кто заменит Биццарри на его посту, бренд пока не рассказал. Вспоминаем, как Марко занял свой пост и какие изменения пережила марка, пока ее возглавлял Биццарри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Биццарри

Фото: Jared Siskin / Patrick McMullan / Getty Images Марко Биццарри

Фото: Jared Siskin / Patrick McMullan / Getty Images

Марко Биццарри стал СЕО Gucci в 2015 году. Одним из первых и самых громких решений нового генерального директора компании стали кадровые перестановки в креативном отделе. Он уволил креативного директора Фриду Джанини и «поставил» на ее место заместителя креативного директора по кожаным изделиям — Алессандро Микеле. Тот за неделю создал свою первую коллекцию, представил ее на Неделе моды в Милане и начал новую главу в истории Gucci.

Микеле ушел с поста креативного директора марки в ноябре 2022. Его место занял Сабато де Сарно, который уже успел поработать в Prada, Dolce & Gabbana и Valentino. Свою дебютную коллекцию дизайнер покажет на сентябрьской Неделе моды в Милане. Разумеется, в отношении отставки СЕО Gucci, как и любая большая компания, держат вежливый нейтралитет. Комментарий официальных представителей — не больше, чем констатация факта: «Находясь в течение 18 лет в совете директоров Kering, Марко Биццарри стоял за выдающимся ростом Gucci с 2015 года и прекрасно выполнял другие важные функции в компаниях Kering Group». В комментарии все — правда. Биццарри действительно возглавил Gucci, когда марка теряла свою популярность и уже не была интересна широкой аудитории. При Биццарри она за рекордно короткое время не просто вернула себе былую славу, но и стала одним из самых прогрессивных, желанных и оригинальных домов моды в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алессандро Микеле и Марко Биццарри

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images Алессандро Микеле и Марко Биццарри

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Связан ли уход Биццарри с уходом Микеле, неизвестно. Временно исполняющим обязанности генерального директора станет управляющий директор конгломерата Kering Group Жан-Франсуа Палю — на нем будет лежать организационная часть, чтобы переход к новому руководству был наиболее мягким. Кто знает, может Палю проявит себя как достойный лидер и в итоге возглавит марку. Правда, возглавить лишь один бренд всей компании после управляющей позиции в ее главе похоже на шаг назад в профессиональном плане.

Ради новой позиции Палю оставляет свое место управляющего директора Kering Group — его займет президент и гендиректор Yves Saint Laurent Франческа Беллетини. Теперь она будет следить за развитием всех брендов конгломерата (среди них Balenciaga, Brioni, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другие). Генеральный директор Kering Group Франсуа-Анри Пино заявил, что новое руководство «поможет вывести Kering на путь к успеху и прибыльному росту в долгосрочной перспективе». После череды скандалов (например, обвинений Balenciaga в неуместной рекламной кампании, сексуализировавшей детские игрушки) Kering Group действительно пережили несколько ударов. Возможно, совет директоров надеется, что новое руководство поможет конгломерату выйти на конкурентоспособный уровень со своими главными противниками — компании LVMH.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанкарло Джамметти, Марко Биццарри, Валентино Гаравани, Алессандро Микеле и Лана Дель Рей

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images Джанкарло Джамметти, Марко Биццарри, Валентино Гаравани, Алессандро Микеле и Лана Дель Рей

Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Илья Петрук