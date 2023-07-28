Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ на 18,5%

Трехсторонняя комиссия поддержала законопроект, согласно которому МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 тыс. 242 руб., с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. С инициативой повышения МРОТ выступил президент России Владимир Путин.

«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда"»,— сообщили в аппарате вице-премьера (цитата по «Интерфаксу»).

Принятие этого законопроекта поспособствует повышению зарплаты около 4,8 млн россиян, соотношение с медианной зарплатой за 2022 год увеличится до 47,7%.

Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Ее рассчитывает Росстат.

С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% медианной заработной платы. С учетом необходимости оперативного реагирования на рост цен применение методики было приостановлено до 1 января 2025 года.

С 2018 года МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023 года — до 16 242 руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «МРОТ на вырост».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...