Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ на 18,5%

Трехсторонняя комиссия поддержала законопроект, согласно которому МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 тыс. 242 руб., с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. С инициативой повышения МРОТ выступил президент России Владимир Путин.

«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда"»,— сообщили в аппарате вице-премьера (цитата по «Интерфаксу»).

Принятие этого законопроекта поспособствует повышению зарплаты около 4,8 млн россиян, соотношение с медианной зарплатой за 2022 год увеличится до 47,7%.

Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Ее рассчитывает Росстат.

С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% медианной заработной платы. С учетом необходимости оперативного реагирования на рост цен применение методики было приостановлено до 1 января 2025 года.

С 2018 года МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023 года — до 16 242 руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «МРОТ на вырост».

Мария Федотова