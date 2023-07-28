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Прокуратура продолжает разбираться с проблемами с освещением в Ульяновске

Прокуратура продолжает разбираться с проблемами с уличным освещением в Ульяновске. Об этом сообщил на своей странице в VK депутат городской думы Сергей Моргачев.

Ранее политик жаловался, что получил множество обращений от жителей Засвияжья, отмечающих проблемы с освещением. Из-за этого депутат направил запрос в надзорное ведомство. По мнению парламентария, за исполнение контракта стоимостью 1,5 млрд руб. должны нести ответственность как городские власти, так и генподрядчик.

«За подобные срывы жизненно важных проектов нужно наказывать виновных по всей строгости. Причем, не только подрядчика, но и ответственных из числа городских чиновников. Подрядчику пора выставлять серьезную неустойку, а не платить проценты по лизинговым платежам»,— полагает господин Моргачев.

Андрей Сазонов

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