Прокуратура вынесла представление главе Ульяновска из-за проблем с освещением

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска вынесла представление главе города Александру Болдакину из-за проблем с уличным освещением. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» депутат гордумы Сергей Моргачев.

Политик заявил, что получил множество обращений от жителей Засвияжья, жалующихся на проблемы с освещением. Из-за этого депутат направил запрос в надзорное ведомство. «В ходе прокурорской проверки было установлено, что линии освещения по целому ряду домов на улицах Ефремова, Доватора, Стасова, Александра Невского, Пожарского, Рябикова, переулку Тагайский выполнены неизолированным проводом и необходима полная замена сетей на самонесущий провод СИП»,— отметил господин Моргачев.

По мнению депутата, за исполнение контракта стоимостью 1,5 млрд руб. должны нести ответственность как городские власти, так и генподрядчик. Если ситуация не исправится, господин Моргачев пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Андрей Сазонов