Совет матерей и жен сообщил о задержании активистки

Правоохранители задержали в Самаре в минувшее воскресенье лидера движения «Совет матерей и жен» Ольгу Цуканову, которая пыталась вылететь в Москву. Это произошло в аэропорту «Курумоч». Об этом сообщили представители движения в Telegram-канале.

После задержания женщину доставили в отдел полиции. Через несколько часов после этого в связи с состоянием здоровья Ольга Цуканова отправилась с адвокатом в больницу, оттуда ее направили домой.

Факт задержания Ольги Цукановой и его причины в региональном ГУ МВД не комментируют. В настоящее время активисты «Совета матерей и жен» подали жалобы на действия полиции в прокуратуру.

Движение «Общероссийский совет матерей и жен», представители которого сообщили о проблемах с полицией, было создано в конце сентября минувшего года на площадке «Общенародного союза возрождения России» и объединило, по словам организаторов, родственников мобилизованных военнослужащих. Официальный Telegram-канал «Совета» насчитывает почти 22 тыс. участников, однако сколько из них состоят в движении, не ясно.

Ключевыми требованиями движения являются: «соблюдение прав военнослужащих в зоне спецоперации» и «возвращение солдат срочной службы из зоны спецоперации». С этими требованиями в середине ноября активистки движения обращались в военную прокуратуру.

В декабре минувшего года активистки «Совета матерей и жен», которые до этого пытались посетить встречу президента Владимира Путина с близкими в спецоперации военнослужащих, заявили о задержании в Самарской области. По словам Ольги Цукановой, ее после нескольких часов отпустили из полиции, не предъявив обвинений. Другой участнице движения, журналистке Светлане Беловой, вменили распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Госпожа Белова утверждает, что преследование связано с одним из опубликованных ранее постов.

Подробности – в материале «Активистке "Совета матерей и жен" припомнили хабад».

Георгий Портнов