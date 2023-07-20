«Они разгоняются, падают и сбивают пешеходов»

Ежегодно у детей в Свердловской области регистрируют порядка 85 тыс. травм, сообщила на пресс-конференции главный педиатр по региону Любовь Малямова. По ее данным, в детскую больницу №9 в Екатеринбурге с начала года с травмами обратилось около 13-14 тыс. пациентов, три ребенка скончались. По оценке ГИБДД, дети стали пострадавшими в каждой восьмой аварии. Эксперты отмечают рост числа детских травм, полученных от управления электросамокатами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В России ежегодно фиксируют 3 млн детских травм, из них около 85 тыс. приходится на Свердловскую область. «Мы отмечаем, что с возрастом количество травм у детей возрастает. Если посмотреть на младенцев до года, то у них среди всех фиксируемых болезней только 1% приходится на травмы. У детей до 14 лет этот показатель составляет уже 6%. У подростков — 13%»,— пояснила на пресс-конференции главный педиатр по региону Любовь Малямова.

По ее словам, чаще всего у детей фиксируют гематомы, растяжения, вывихи и переломы. «Около 20% приходится на травмы голеностопных суставов, запястий, кистей и стоп. Еще 15% — на травмы головы, 3% — на травмы грудной клетки, спины, позвоночника и таза. Травмы от ожогов — 2%»,— подсчитала Любовь Малямова. Она добавила, что в Свердловской области 18 медицинских организаций могут оказать медицинскую реабилитацию детям.

В Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге с начала года с травмами обратилось около 13-14 тыс. несовершеннолетних, сказал заместитель главного врача по хирургии в больнице Араик Петросян. «Порядка 1,3 тыс. детей были госпитализированы в травматологию, еще 140 — в ожоговое отделение. Зафиксировано три летальных исхода от травм, превалирует падение с высоты»,— уточнил господин Петросян. По его словам, в 2022 году в травматологию было более 20 тыс. обращений, 4,6 тыс. пациентов было госпитализировано. Через ожоговое отделение прошли 706 пациентов. «Четверо детей с травмами скончались, трое — после падения с высоты, один ребенок — в результате ДТП. В ожоговом отделении скончался один ребенок, у него были ожоги 96% тела»,— сказал он.

Заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Денис Колясников заявил, что в Свердловской области ежегодно растет количество ДТП с участием детей.

«За шесть месяцев зарегистрировано 153 аварии с участием несовершеннолетних. 162 ребенка получили травмы различной степени тяжести, четыре ребенка погибли. Аварии, в которых пострадали дети, составили 12% от общего количества учтенных в регионе ДТП, то есть дети стали участниками каждой восьмой аварии с пострадавшим»,— подсчитал господин Колясников. Он добавил, что самыми аварийными днями недели в регионе стали вторник (30 ДТП), пятница (26), воскресенье и понедельник (по 23), а самым аварийным временем — промежуток с 11:00 до 20:00.

По словам экспертов, растет число детских травм от использования электросамокатов. «Самокатами активно начали пользоваться года два-три назад. Проблема в том, что на них нет возрастных ограничений. Дети берут, разгоняются, падают, сбивают пешеходов. Получают достаточно серьезные травмы, которые, в том числе, требуют хирургического вмешательства»,— рассказал Араик Петросян. По словам Дениса Колясникова, причиной травмирования становится, в том числе, незнание правил дорожного движения.

«Родители скачивают на телефон ребенка приложения для аренды самокатов, но даже не показывают ребенку, как он должен пользоваться этим средством передвижения. В итоге дети берут самокаты в аренду, даже не зная меры предосторожности»,— пояснил эксперт.

В отделе пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что с конца марта в городе произошло 76 ДТП с участием электросамокатов. В авариях пострадали 78 человек, двое погибли. Только за 19 июля в Екатеринбурге от самокатов пострадали двое детей. Первая авария произошла на ул. Инженерной: 17-летний водитель самоката ехал по пешеходной аллее и сбил пятилетнего мальчика. Вторая авария — на ул. Белореченской: электросамокат сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали.

Катерина Якушева