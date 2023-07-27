Штрафы идут на повышение

Законодательное собрание Челябинской области приняло в первом чтении поправки в региональный закон об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте. Областной миндортранс таким образом рассчитывает минимизировать убытки перевозчиков. Несмотря на то что инициатива была поддержана большинством голосов, у нее нашлись и противники. Так, справедливороссы отмечают, что для принятия таких мер необходимо подготовить экономическое обоснование повышения штрафов, а также решить проблему неисправных валидаторов в транспорте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании законодательного собрания Челябинской области был принят в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение штрафов за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Инициатором выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Корректировка вносится в ст.10 регионального закона об административных правонарушениях. Штраф вырастет с 500 до 2,5 тыс. руб. при первом нарушении и с 1,5 тыс. до 5 тыс. при повторном.

«Принятие закона целесообразно по целому ряду социально-экономических и правовых причин,— заявил министр транспорта региона Алексей Нечаев.— Увеличение штрафа за безбилетный проезд направлено на повышение сознательности, ответственности граждан, снижение выявленных фактов безбилетного проезда. Рост числа безбилетников ставит под угрозу оптимизацию работы общественного транспорта, перспективу полного перехода на систему оплаты проезда без кондукторов».

По словам господина Нечаева, транспортные предприятия, осуществляющие муниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки, «ежедневно несут убытки», что сказывается на обновлении подвижного состава и его обслуживании. Также «обесценивается труд водителей и обслуживающего персонала», добавил он.

По данным министра, по итогам прошлого года доходы от пассажирских перевозок в Челябинске составили около 2 млрд руб., при этом потери от безбилетного проезда, по приблизительной оценке,— порядка 100–120 млн руб.

Комитет по социальной политике заксобрания «детально рассмотрел этот вопрос, было очень горячее обсуждение», отметил его председатель Александр Журавлев. По его мнению, ужесточение штрафов необходимо, поскольку «сегодня стоимость проезда и сумма штрафа настолько близки», что люди не оплачивают проезд «даже при наличии возможности», а при появлении контролеров спокойно соглашаются на штраф.

Между тем фракция «Справедливая Россия — За правду» проголосовала против принятия поправок. Как заявил на заседании депутат Василий Швецов, вопрос повышения платежной дисциплины пассажиров важен, однако представленный законопроект вызывает много вопросов.

«В пояснительной записке мы не увидели каких бы то ни было значимых социально-экономических обоснований для введения более высоких штрафов. В документах нет общего объема доходов от продажи билетов, объема дотирования общественного транспорта, а самое главное, не представлены фактические убытки от безбилетного проезда. Эта информация должна быть представлена в первую очередь»,— сказал справедливоросс.

Также господин Швецов отметил, что такие высокие штрафы, как предлагает установить миндортранс, есть только в двух российских регионах: Тверской области и Пермском крае. В нескольких субъектах РФ, среди которых Москва, размер штрафа составляет 1 тыс. руб., а в большинстве — от 500 руб. «То есть министерство транспорта предлагает взять практику всего лишь двух регионов и ввести самые высокие штрафные санкции. Но почему-то оно не подготовило анализ наличия связи в этих регионах между высокими штрафами и количеством безбилетников. Существует ли такая связь вообще?» — отметил депутат.

По словам Василия Швецова, представители партии проводили рейды в общественном транспорте в течение нескольких дней. Они показали, что на ряде маршрутов неисправны валидаторы, оплату принимает водитель, отвлекаясь от управления.

«Таким образом, если у пассажира есть банковская карта, но нет наличных, он будет оштрафован за то, что перевозчик не позаботился об исправной работе валидатора,— сказал депутат.— В общественном транспорте стоимость проезда отличается: при безналичном расчете — 29 руб., при наличном — 35 руб. Видимо, так сделано, чтобы максимально исключить наличный расчет, но давайте тогда обеспечим безупречный прием безналичных платежей. Наша фракция нормально относится к ужесточению, но только если со стороны перевозчика сделано все, что от него зависит. Поэтому СЗРП приняла решение не поддерживать законопроект».

Председатель комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин отметил, что после принятия документа в первом чтении у депутатов будет еще месяц, чтобы, «если у кого-то будет желание», внести поправки.

Артур Якушко