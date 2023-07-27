ВОЗ за месяц не зарегистрировала в 50% стран мира ни одного случая COVID-19

За последний месяц Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала случаи заболевания COVID-19 только в 122 странах из 234 (52%). Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

«В течение этого 28-дневного периода 52% (122 из 234) стран и территорий сообщили по крайней мере об одном случае — доля, которая сокращается с середины 2022 года»,— говорится в сводке ВОЗ. Речь идет о периоде с 26 июня по 23 июля. В организации отметили, что показатель заболеваемости неуклонно снижается с середины 2022 года.

По данным организации, за 28 дней было зарегистрировано 868 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 и 3,7 тыс. смертей. «В то время как пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей, Западно-Тихоокеанский регион сообщил об увеличении числа как случаев, так и смертей»,— уточнили в ВОЗ. По данным на 23 июля 2023 года, за все время в мире было зарегистрировано более 768 млн подтвержденных случаев и 6,9 млн смертей.

В июле Минздрав России предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса и вакцинировать только уязвимые категории граждан. В пояснительной записке отмечается, что причинами такого решения стали высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, стабилизация эпидемиологической ситуации с COVID-19 в России.

Подробнее — в материале «Не осталось уколоться».

Анастасия Ларина