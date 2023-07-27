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Коммерсантъ FM
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HP перенесет производство части ПК в Таиланд и Мексику

Американская корпорация HP собирается перенести производство миллионов ПК в Таиланд и Мексику, сообщает Financial Times. В компании подтвердили, что планируют расширять деятельность в Юго-Восточной Азии и Мексике. По данным источников, HP предполагает перенести в Мексику часть производства потребительских ноутбуков, а в Таиланд — часть производства более продвинутых ноутбуков для бизнеса. Также сообщается, что компания рассматривает перенос части производства во Вьетнам.

Тем самым HP, занимающая второе место по продажам ПК в мире после китайской Lenovo, хочет диверсифицировать свои цепочки поставок и меньше зависеть от поставок из Китая. Сходные действия уже предприняли другие западные компании. Так, по данным Nikkei, около 20% ПК, произведенных американской компанией Dell в текущем году, будет приходиться на Вьетнам. К концу 2024 года компания также планирует прекратить использовать в своей технике чипы, произведенные в Китае.

Apple также постепенно переносит часть производства из Китая во Вьетнам, Индию и другие страны. Среди других компаний, принимающих подобные решения,— Samsung, Microsoft, Google, Amazon. «Основная цель диверсификации цепочки поставок — снизить риски, связанные с напряженностью между США и Китаем, или воспользоваться преимуществами новых производственных центров во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии»,— считает аналитик исследовательской компании Canalys Кирен Джессоп.

«План HP состоит в том, чтобы для начала перенести сборку продуктов за пределы Китая, пока что она не взяла на себя четкого и решительного обязательства перейти на чипы и комплектующие, произведенные вне Китая»,— цитирует FT специалиста по цепочкам поставок, пожелавшего остаться анонимным. Притом, по данным источников, HP уже ведет переговоры с производителями комплектующих для электроники из Вьетнама.

Яна Рождественская

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