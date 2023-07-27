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Коммерсантъ FM
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Граждане разбирают бренды

Товары каких марок чаще всего покупают россияне

В России появилось больше каналов дистрибуции люксовых фэшн-брендов. По сравнению с прошлым годом спрос на эту категорию товаров увеличился, следует из данных «Авито». В компании рассказали “Ъ FM”, что продажи люкса выросли более чем в два раза. Чаще всего покупают вещи Balenciaga, Prada, Dolce & Gabbana, Armani и Chanel. Аналогичный прирост фиксирует и CDEK.Shopping, где оборот по оплаченным заказам в категории «люкс» увеличился в 20 раз с марта этого года. С чем связан повышенный интерес к одежде и аксессуарам этого сегмента? Подробности — у Александра Мезенцева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С марта 2023-го продажи люксовых товаров росли на 123% ежемесячно, следует из данных CDEK.Shopping. Увеличился и средний чек — на 62%. В самой компании связывают такую динамику с добавлением в ассортимент новых позиций, говорит руководитель категории Fashion&Beauty платформы CDEK.Shopping Елизавета Попова:

«Весной мы увеличили ассортимент почти в два раза. Сейчас у нас на платформе можно найти свыше 30 тыс. наименований оригинальной продукции класса люкс. Чаще всего клиенты выбирают товары брендов Supreme, Jacquemus и Gucci. Среди категорий наибольшей популярностью пользуются одежда и обувь. Они составляют 61% заказов. Сумки, очки, другие аксессуары — 39%».

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Ранее Евросоюз запретил экспортировать в Россию одежду, обувь и аксессуары дороже €300. Это означало окончание продаж для официальных дистрибуторов, но не для частных байеров, считает основатель маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов:

«Товары марок, которые официально ушли с рынка, ввозят в частном порядке либо через параллельный импорт в обход официального дистрибутора. Здесь уже проблема не с тем, как ввезти, а как изначально купить, например, в той же Европе. Допустим, такой бренд, как Chanel, приобрести в обход официальных бутиков нереально, поскольку он полностью контролирует свою розницу и опт. Его возят к нам только частные байеры, которые покупают под видом индивидуальных покупателей».

Представители отрасли рассказали “Ъ FM”, что россияне чаще всего покупают товары Cartier, Hermes, Chanel, Christian Dior и Prada. Причем большей популярностью пользуется не одежда, говорит байер в сегменте люксовых вещей Виктория Стребкова:

«Если человек любил люкс, то вне зависимости от того, может он выезжать или нет, все равно будет каким-то образом добывать вещи: обращаться к байерам, просить знакомых.

Всегда берут обувь, сумки, ремни, очки. Одежда больше рассматривается как произведение искусства — ее выпускается гораздо меньше. Именно оборотка делается на небольших товарах. У того же Louis Vuitton это всякие ключницы, обложки. Растет спрос на ювелирку. Когда куплены все сумки, переходят на украшения».

С увеличением спроса выросло и количество подделок. Их стало на 35% больше по сравнению с прошлым годом, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. Эту проблему помогают решить аутентификаторы, которые на российский рынок пока поставляют, говорит основатель ресейл-платформы Vshkafu.shop Анна Бахерева:

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«Слава богу, аутентификаторы, с которыми мы работаем, остаются в России. Тут есть приложения и аппараты, которые дают гарантии проверки оригинальности. Поэтому для нас по большому счету неважно, на какой процент увеличивается копия. Мы как проводили тотальную проверку, так и продолжаем это делать».

По данным Fashion Consulting Group, в 2014 году на премиальный сегмент приходилось 10% рынка одежды, а в 2022-м показатель снизился до 8%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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