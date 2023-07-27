ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки на еще одном следовавшем из Турции в Россию судне

Сотрудники ФСБ 26 июля снова обнаружили следы взрывчатки в трюме сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для отгрузки зерна. В прошлый раз о следах взрывчатого вещества на борту сухогруза, который должен был пройти через Керченский пролив, спецслужба сообщила 24 июля.

Суда, идущие через Керченский пролив, ФСБ проверяет в целях предотвращения террористических и диверсионных акций. В ходе проверки 26 июля грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза ВМО River, следовавшего из турецкого порта Синоп в Ростов-на-Дону были обнаружены следы динитротолуола и тротила.

В сообщении ФСБ, которое приводит ТАСС, отмечается, что в июне и июле 2023 года указанное судно дважды заходило в украинский морской порт Рени, расположенный в Одесской области. Спецслужба также выдвинула предположение, что сухогруз ранее мог быть использован для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.

«В отношении судна принято решение о запрете прохода под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря»,— добавили в ФСБ.

В июле Россия отказалась продлевать соглашение о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка также предусматривала снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Москва утверждала, что причиной выхода из сделки стало невыполнение ее условий. Тем не менее Киев, Анкара и Запад не оставляют намерений возобновить транспортировку украинской сельхозпродукции.

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