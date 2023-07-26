Qiwi не уверена, что сможет восстановить вывод средств и снятие наличных

Группа Qiwi сообщила о том, что у компании нет уверенности в отмене ограничений для работы Киви-банка, введенных из-за претензий Центробанка. До этого компания на время частично ограничила для физлиц вывод средств с кошельков на банковские счета, а также снятие наличных.

«Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится»,— говорится в сообщении группы (цитата по ТАСС). Qiwi отмечает, что деятельность группы может оказаться под более пристальным вниманием ЦБ, чем сейчас.

Сегодня, 26 июля, Qiwi ограничила снятие наличных и вывод средств в другие банки. Компания сообщила, что временно введет новые правила из-за предписания ЦБ. Снять наличные и вывести деньги с Qiwi-кошельков с помощью системы быстрых платежей теперь нельзя вовсе. На карты и счета других банков можно направить не более 1 тыс. руб. в месяц. При этом клиенты Qiwi все еще могут оплачивать с кошельков ЖКХ, мобильную связь и другие услуги, а также покупки в магазинах.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ЦБ пригляделся к Qiwi-кошелькам»

Полина Мотызлевская