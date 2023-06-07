Рынок переходит на китайский

В Удмуртии за май интерес к китайским авто с пробегом вырос на 44,8%, а на новые машины — на 141,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка в Ижевске говорят, что возросший спрос характеризуется выгодным курсом юаня, подорожанием европейских авто и благоприятными политическими и экономическими взаимоотношениями России и Китая. Эксперты отмечают, что качество и надежность автомобилей из Китая растет, как и увеличивается доступность их технического обслуживания. По их мнению, продолжит расти интерес к машинам из Поднебесной и их количество на отечественном рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

По данным «Авито Авто», в Удмуртии за май покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей вырос на 44,8% в сравнении с маем 2022 года. Спрос на новые авто китайских марок увеличился на 141,2%. В регионе средняя цена авто с пробегом составила 528 тыс. руб., новых машин — 2,7 млн руб. «Автомобили китайских производителей обретают все большую популярность на российском рынке. За прошедший год выросла не только доля предложения авто из Поднебесной, но и покупательский интерес к таким автомобилям: количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия со стороны покупателей»,— поделились эксперты «Авито Авто». Они добавили, что согласно опросу, проведенному прошлым летом, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом.

Наибольшим интересом среди китайских моделей в Удмуртии пользуется Geely Coolray, на нее приходится 19,5% спроса, говорят эксперты «Авито Авто».

На втором месте — Chery Tiggo 4 Pro, далее идут — Haval F7x, JAC JS4 и Geely Tugella. Цены на эти автомобили находятся в пределах от 1,7 до 3,7 млн руб. Среди китайских машин с пробегом самой популярной стала Chery Tiggo (T11), на второй позиции — LIFAN Solano. Также в топе Geely Emgrand EC7, LIFAN Smily (320) и Chery Very. Стоимость этих машин варьируется от 219 до 399 тыс. руб.

В ижевском автосалоне «Победа», занимающемся продажей авто с пробегом, рассказали, что за последний год продажи китайских автомобилей заметно выросли.

«В первую очередь на это влияет хороший курс юаня, необоснованное с рациональной точки зрения подорожание европейских авто, благоприятные политические и экономические взаимоотношения России и Китая, а также рост заинтересованности населения китайским автопромом. За последний год автомобили из Китая стали обходиться порядком дешевле, чем европейские конкуренты. При этом комплектация зачастую богаче, а ресурс двигателя не меньше»,— поделился сотрудник автосалона.

Он добавил, что сейчас они анализируют рынок китайских авто с пробегом, чтобы разобраться в ценах и научиться давать оценку автомобилю для дальнейшей продажи, а также понять, на какие машины спрос будет выше.

На рынке есть сложности с пополнением склада китайских авто с пробегом, говорят в автосалоне «Победа». По их наблюдениям, рынок испытывает дефицит. «Мы ищем поставщиков авто с пробегом из Китая, но на данный момент не совсем понятно, как будет выглядеть эта работа, так как авто с пробегом — это трудно возвратный товар с точки зрения закона, к тому же в интернете участились случаи мошенничества, связанные с поставками из Китая»,— рассказали в автосалоне. Однако они ожидают, что китайские автопроизводители смогут занять ниши среднего и премиум сегмента. «Однозначно рынок уже меняется, но не нужно забывать про отечественный автопром, который влияет на ценовую политику импортных автомобилей и не дает Китаю делать автомобили дешевле наших»,— заключил специалист автосалона.

Начальник управления развития бизнеса «ВТБ Лизинг» Андрей Гетманюк говорит, что в связи с прекращением поставок в Россию европейских, японских и американских марок машин автоцентры уже перепрофилировали бизнес и активно наращивают доли продаж подержанной техники и новых китайских марок. «По итогам прошлого года рыночная доля китайских автобрендов достигла 30%. В этом году она продолжает расти. За четыре месяца текущего года доля китайских марок в портфеле сделок “ВТБ Лизинг” в легковом сегменте выросла в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— прокомментировал господин Гетманюк. Он добавил, что самыми востребованными марками стали Haval, Chery и Geely.

Независимый эксперт по Китаю Максим Романчук отмечает, что рост продаж автомобилей из Поднебесной был вызван не усилиями китайских производителей, а фактором практически полного отсутствия конкуренции со стороны традиционных автоконцернов. «Спрос на китайские автомобили продолжает неуклонно расти. Для этого есть три главных фактора. Во-первых, уход традиционных автоконцернов сделал рынок в разы свободнее. Во-вторых, растущая сеть официальных дилеров делает авто из Поднебесной привлекательными для потребителя. Логика простая — если есть дилер, понятно, как обслуживать машину. В-третьих, это несомненно в разы возросшее качество производства и сборки китайских автомобилей. На сегодняшний день многие бренды из Поднебесной могут достойно конкурировать, а зачастую по некоторым техническим аспектам превосходить западных конкурентов. На сегодняшний день Китай стал мировым лидером в производстве электромобилей и гибридов»,— прокомментировал господин Романчук.

На текущий момент в Китае более 80 автопроизводителей, добавил Максим Романчук. На отечественном рынке представлена лишь малая часть этих брендов. С приходом в Россию других брендов из Поднебесной будет расти конкуренция уже непосредственно между «китайцами».

Увеличению спроса на китайские автомобили способствует не только их доступность в продаже, но и технологические изменения, которые претерпели китайские автомобили за последние годы, подчеркивает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «Сейчас новые авто из Китая отличаются не только оригинальным качественным дизайном, но и использованными при их производстве передовыми технологиями. При относительно небольшой цене китайские автомобили имеют неплохую комплектацию»,— рассказал господин Ольховский. Он обращает внимание, что китайские автопроизводители отличаются клиентоориентированностью и гибкостью в принятии решений, что позволяет им изменять модельный ряд в соответствии с запросами российских покупателей.

Если еще два-три года назад на ремонте соответствующих марок специализировались отдельные сервисные центры, в которых зачастую подолгу приходилось ждать запчастей под заказ, то теперь ситуация в корне изменилась, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых. Техническое обслуживание стало не только более доступным, но и зачастую бюджетнее, чем европейских и корейских марок. «Ожидается, что к концу 2023 года доля автомобилей из Китая на российском рынке достигнет 35-40%, а по отдельным прогнозам даже превзойдет эти значения. Поэтому дилерам сейчас важно переориентироваться на китайский рынок, иначе их бизнес может просто оказаться под угрозой»,— заключил эксперт.

Татьяна Колегова

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