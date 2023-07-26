Решетников анонсировал запуск групповых туристических поездок в Иран и Китай с 1 августа

Первые групповые безвизовые поездки туристов из России в Иран и Китай запустят 1 августа, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. Он рассказал об этом на совещании по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы", и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем»,— сказал господин Решетников (цитата по «РИА Новости»).

Правительства РФ и КНР в 2000 года заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней. Групповые турпоездки приостановили в феврале 2020 из-за пандемии коронавируса.

20 февраля Минэкономики сообщило о возобновлении действия соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам между КНР и Россией. Однако процесс был приостановлен из-за уточнения списка китайских компаний, которые планируют организовывать групповые туры в рамках соглашения.

Лаура Кеффер