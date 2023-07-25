Министр нашелся в отставке

Министра иностранных дел Китая, пропавшего месяц назад, отправили в отставку. О решении снять Цинь Гана с должности объявил парламент страны, сообщило информагентство «Синьхуа». Вместе с тем, где находится политик, до сих пор неизвестно, данных о состоянии его здоровья нет. Последний раз он появлялся на публике 25 июня, когда встречался в Пекине с замглавы российского МИДа Андреем Руденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

За это время возникло несколько версий, с чем может быть связано исчезновение министра. Подробности — в справке “Ъ FM”.

57-летний Цинь Ган был назначен главой Министерства иностранных дел КНР в декабре 2022 года. До этого он был послом Китая в США. И, как предполагали иностранные СМИ, такое кадровое решение совпало по времени со стремлением Пекина улучшить отношения с Вашингтоном. При этом, по словам политических аналитиков, Цинь Ган входил в круг китайских чиновников, которые пользовались особым расположением председателя КНР Си Цзиньпина. Одной из популярных версий исчезновения политика в зарубежных СМИ называют его роман с китайской телеведущей Фу Сяотянь, которая брала у него интервью. В соцсетях его стиль назвали «ласковым флиртом». Представитель МИД Китая Мао Нин на вопрос об этой теории отвечать отказалась, заявив: «Я ничего об этом не знаю». В то же время западные СМИ не исключают и того, что после своего исчезновения Цинь Ган может выйти из тени и сделать новый шаг вверх по карьерной лестнице. Такие случаи тоже остаются частью китайской политической традиции.

За последние 20 лет в Китае было несколько подобных исчезновений и большинство заканчивались уголовными делами, напомнил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Карнеев:

«Периодически такие кадровые неожиданности в КНР происходят. Например, в 2012 году случился скандал с руководителем партийной организации города Чунцин, население которого — почти 33 млн человек. Политик сейчас осужден за коррупционные нарушения.

В 1990-е годы тоже происходили такие истории, в частности, с Чэнь Ситуном, руководителем парторганизации Пекина. Был другой известный эпизод уже в нулевые, связанный с шанхайским руководителем Чэнь Лянъюем. То есть где-то раз в десять лет, если брать период последней реформы открытости, происходят такие ситуации.

Но, с другой стороны, что касается Цинь Гана, то пока остается официальная версия, что он по состоянию здоровья, не успев проработать и полгода, оказался в отставке. Конечно, курсируют всякие домыслы и предположения, которые имеют под собой какую-то почву, а возможно, являются, преувеличенными сведениями.

Но так или иначе это действительно очень молодой министр иностранных дел. В Китае, как правило, эту должность всегда занимали умудренные опытом руководители.

Вот такое стремительное возвышение закончилось такой же внезапной отставкой. Поэтому действительно это у многих вызывает интерес».

На пост главы китайского МИДа назначен Ван И, который занимал эту должность почти десять лет, с 2013-го по 2022-й годы. По данным ТАСС, политик также продолжит исполнять обязанности главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета. Еще одна кадровая перестановка затронула Народный банк Китая, аналог ЦБ РФ. Китайский парламент назначил новым управляющим Пан Гуншэна.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская