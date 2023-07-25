Китайский парламент назначил новым управляющим ЦБ страны Пан Гуншэна

Парламент Китая принял решение сменить руководство Народного банка (аналог Центробанка) страны. С должности главы банка смещен И Ган, его преемником назначен зампред регулятора Пан Гуншэн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пан Гуншэн

Фото: Florence Lo, Reuters Пан Гуншэн

Фото: Florence Lo, Reuters

Как сообщает «Синьхуа», соответствующее решение было принято на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, которая состоялась в пекинском Доме народных собраний. По итогам сессии указ о смене руководителя Народного банка Китая подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Причины кадровой перестановки официально не называются.

И Ган руководил китайским Центробанком с 2018 года. В мае 2023 года ему исполнилось 65 лет, что считается в Китае предельным возрастом для нахождения на государственной службе. Bloomberg ранее называл его возможную отставку «в связи с пенсионным возрастом» «вполне реальным сценарием».

Пан Гуншэн занимал пост зампреда Народного банка КНР с 2012 года. С 1 июля 2023 года он помимо должности зампреда также получил пост секретаря компартии в Народном банке Китая. Как сообщала британская газета Financial Times, чиновник плотно работал с западными финансистами и коллегами из центробанков других стран. Кроме того, с 2016 года он возглавляет Государственное валютное управление КНР, также возглавлял группу по борьбе с финансовыми рисками в интернете, которая занимается криптовалютами и сферой финтеха.

Пан Гуншэн проходил обучение по программе постдока в Кембридже, а также был старшим научным сотрудником в Гарварде. Он получил докторскую степень по экономике в Китайском народном университете. Кроме того, новый глава Народного банка КНР обладает большим опытом работы в коммерческих финорганизациях.

Александр Кислов