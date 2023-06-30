Акционеры «Яндекса» одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной компании в Нидерландах

Акционеры «Яндекса» одобрили присоединение нескольких дочерних структур к головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. В компании отмечают, что это делается для упрощения структуры «Яндекса» перед планируемым разделением бизнеса.

«В частности, было принято решение о присоединении таких юрлиц, как Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V. Собрание владельцев акций класса "А" созывалось с целью одобрения вопросов по внутренней реорганизации для упрощения корпоративной структуры, сообщала ранее компания. Изменения не повлияют на планы реструктуризации группы»,— отмечается в сообщении «Яндекса» (цитата по «Интерфаксу»).

Также в ходе собрания акционеры на четыре года переизбрали в совет директоров Алексея Яковицкого, который возглавлял «ВТБ Капитал». У остальных шесть директоров полномочия на момент проведения собрания еще не истекли.

Кроме того, «Яндекс» сообщил, что новым финансовым директором компании назначен Александр Балахнин, возглавлявший до этого сегмент электронной коммерции, мобильности и доставки. Прежний финансовый директор группы Светлана Демяшкевич займет должность старшего вице-президента по финансам нидерландской холдинговой компании Yandex N.V.

Изменения в структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания планировала оставить за головной компанией Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать.

По данным Bloomberg, миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет «Яндекса». По информации агентства, за бизнесменами стоит группа инвесторов, в которую также входят Роман Абрамович и представители ВТБ. 51% акций «Яндекса» оценивался в сумму от $7 млрд до $7,5 млрд.

Сейчас основной акционер «Яндекса» — траст Аркадия Воложа LASTAR Trust (8,5% капитала и 45,1% голосов). 87,9% капитала (46,5% голосов) находятся во free float. После введения санкций ЕС против Аркадия Воложа его траст перестал принимать решения по голосованию акциями.

Александр Кислов