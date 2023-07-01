В Китае сменили партсекретаря Центробанка

На должность партийного секретаря Народного банка Китая (Центробанка.— ''Ъ'') назначен Пан Гуншен. Об этом сказано в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo/File Photo, Reuters Фото: Florence Lo/File Photo, Reuters

Решение о назначении приняла Коммунистическая партия Китая. О назначении было объявлено на заседании сегодня, 1 июля, днем.

Ранее должность партсекретаря занимал Го Шуцин, господин Пан был его заместителем. С должности заместителя секретаря парткома также сняли И Гана, который сейчас занимает пост главы китайского Центробанка.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Пан Гуншена назначат на должность управляющего Народным банком Китая. Решение о его назначении было принято на прошлой неделе.

Как пишет WSJ, 59-летний Пан Гуншен проводил исследования в Кембриджском университете и был научным сотрудником Гарвардского университета. В 2012 году он начал работу в Народном банке Китая на должности заместителя губернатора, в 2015-м стал главой Государственного управления иностранной валюты. Он возглавляет группу по борьбе с финансовыми рисками в интернете, которая занимается ограничениями использования криптовалют и регулирует компании, работающие в сфере финансовых технологий.

Олеся Павленко