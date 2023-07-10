«Интересны не столько цифры, сколько тенденции»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие марки занимают лидирующие позиции по продажам в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Участники и эксперты автомобильного рынка продолжают подводить итоги первого полугодия. За шесть месяцев в России было реализовано 366 тыс. новых легковых автомобилей и единиц легкого коммерческого транспорта. Несмотря на крайне низкую базу, вы, вероятно, еще не забыли, какое замешательство творилось на автомобильном рынке весной и в начале лета в прошлом году. В нынешнем пока не удалось даже повторить столь низкие показатели. В январе-июне 2023-го продажи по сравнению с тем же отрезком 2022-го упали на 1%.

Но тут интересны даже не столько цифры, сколько тенденции. Драйвером отечественного авторынка, с которым связывают ожидания его роста, стали китайские компании. За последний год количество брендов из Поднебесной, официально представленных в стране, выросло с 12 до 19, а их доля на рынке увеличилась с 11% до 46%. Эксперты «Открытие Авто» отмечают и рост числа российских автомобильных марок. Их число увеличилось с четырех до семи, и они теперь составляют ровно половину рынка по продажам. Впрочем, изрядная часть этих машин — это «китайцы» с российскими логотипами, так что обольщаться на предмет того, как «рванул» отечественный автопром, едва ли стоит.

Лидером на нашем рынке среди китайских компаний продолжает оставаться Chery. Клиентам за шесть месяцев было передано почти 47 тыс. автомобилей — втрое больше, чем за тот же период прошлого года. Haval реализовал за полугодие без малого 40 тыс. Кассу ему продолжает делать всего одна модель — Jolion. Третье место с тиражом 32,6 тыс. машин занимает Geely. И здесь тоже основной доход приносит бестселлер марки — кроссовер Coolray. На четвертом месте с 11 тыс. автомобилей, проданных у нас за полугодие, находится марка Changan. Но безусловным достижением можно назвать то, что бренд представлен на нашем рынке 12 моделями.

Среди совсем дебютантов — таких как BAIC, Hongqi, Jetour, Livan и прочих — эксперты отмечают удачный старт бренда Tank. Кроссоверов с индексом 300 уже реализовано почти 2 тыс.