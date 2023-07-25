TSMC инвестирует $2,9 млрд в новый завод на Тайване

Тайваньская компания TSMC намерена инвестировать $2,9 млрд в строительство нового завода продвинутой упаковки микрочипов на севере Тайваня, сообщает Reuters.

Как пояснил генеральный директор TSMC, новый завод необходим, чтобы удовлетворить высокий спрос на рынке. Нынешних мощностей TSMC, являющейся крупнейшим производителем микрочипов в мире, уже не хватает. Запуск новой производственной площадки должен удвоить объем мощностей по продвинутой упаковке микрочипов, отметили в компании.

Ранее TSMC отчиталась о падении выручки и прибыли по итогам второго квартала года. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10%, до 481 млрд тайваньских долларов ($15,7 млрд), а чистая прибыль — на 23%, до 182 млрд тайваньских долларов ($5,85 млрд). Квартальная прибыль TSMC снизилась впервые за четыре года.

Компания объяснила снижение показателей макроэкономической неопределенностью, негативно повлиявшей на спрос в таких отраслях, как производство смартфонов и автомобилей, потребляющих значительные объемы полупроводников. Исходя из этих объяснений, компания снизила на 10% собственный прогноз по продажам по итогам всего 2023 года.

Кирилл Сарханянц